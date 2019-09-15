Энергетика
РБКНефть подорожала на 19% после атаки на предприятия Saudi Aramco
На открытии торгов Лондонской биржи ICE фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 19,9% — до $71,95 за баррель. Это произошло после атаки дронов на предприятия Saudi Aramco и новостей о сокращении добычи в Саудовской Аравии. Атака произошла утром 14 сентября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Политика
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате
Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.
Аргументы недели 07:02
Армия и оружие
Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий»
Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».
Красная весна 03:36
Происшествия
Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске
В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.
Вести.Ru 03:32
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Российская газета 07:56
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Футбол
Кокорин и Мамаев выйдут из колонии по УДО утром 17 сентября
РИА Новости 10:05
Футбол
Файзулин назвал самого крутого футболиста, против которого он играл
Экс-футболист «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин прошел блиц-опрос во время интервью корреспонденту Sport24 Владиславу Флегонтову.
Sport24.ru 12:22
Финансы
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС 11:59
Шоу-бизнес
Сроки известны: Анастасия Решетова родит в октябре
Напомним, недавно в сети ходили слухи, что известного рэпера и модель на самом деле не связывают отношения, а у Решетовой роман с другим мужчиной.
Телепрограмма 09:05
Общество
Кардиолог назвал самые опасные позы для сна
Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Экономика
Рост промпроизводства в РФ за 8 месяцев составил 2,6%
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства за месяц на 2,1%. В августе число рабочих дней было на 1 меньше, чем в августе 2018 года, в то время как в июле ситуация была обратной - на один рабочий день больше в этом году, поэтому экономисты ждали замедления годовых темпов в августе по сравнению с июлем.
Интерфакс 11:58
Энергетика
Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день
Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.
Ведомости 10:16
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК вчера в 14:31
Политика
Путин отметил роль Ирана в сирийском урегулировании
Говоря про СВПД, Рухани отметил попытки американцев разрушить эту договоренность и добавил, что Россия может играть очень важную роль в этом формате.
Российская газета 11:20
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Спорт
Голодец возглавила оргкомитет Универсиады-2023
RT на русском 07:17
Экономика
Прожиточный минимум на Украине увеличится в 2020 году на $6,6 в месяц
"Установить в 2020 г. прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 г. - 2027 гривен (около $82), с 1 июля - 2118 гривен (около $86), с 1 декабря - 2189 гривен (около $88,5)", - отмечено в проекте бюджета.
Вести.Финанс 08:37
Футбол
Тренер «Лиона» выделил игру Дзюбы в составе «Зенита»
Главный тренер «Лиона» бразилец Силвинью рассказал о подготовке команды к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов против российского «Зенита».
МК-Спорт 12:11
Экономика
Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
РИА Новости 11:19
Общество
Названа неожиданная опасность парацетамола
Ученые Бристольского университета в Великобритании выяснили, что употребление парацетамола во время беременности может привести к нарушениям в поведении детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет.
Lenta.ru 06:00
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Здоровье
Кофе и молоко уменьшают риск заболевания раком
Ученые из Австралии выяснили, какие продукты помогают снизить риск онкологических заболеваний.
Век 01:45
Энергетика
Новак исключил нехватку нефти после атаки дронов на Saudi Aramco
Один из трех крупнейших производителей и крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия после субботней атаки заявила, что более чем вдвое сократило свое производство — на 5,7 миллиона баррелей в сутки.
Телеканал 360° 05:24
Космос
У черной дыры в центре нашей галактики проснулся неуемный аппетит
Огромная черная дыра в центре нашей галактики заполняется необычайно большим количеством межзвездного газа и пыли, и исследователи пока не понимают, почему.
Суть событий 14 сентября в 12:54
Футбол
Каррера дал характеристику Глушакову как человеку
Спорт-Экспресс 03:30
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире
Что же касается самого "бюджетного" варианта из новой линейки Apple - iPhone 11 с памятью 64 ГБ, то здесь Россия уступила пальму первенства Норвегии ($947), а сама оказалась на второй строчке ($933).
Газета.Ru 09:04
Политика
Российский МС-21 совершил первый международный полёт
Российский среднемагистральный самолёт МС-21 совершил первый международный полёт из Жуковского в Стамбул, передаёт ТАСС.
RT на русском 06:37