На открытии торгов Лондонской биржи ICE фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 19,9% — до $71,95 за баррель. Это произошло после атаки дронов на предприятия Saudi Aramco и новостей о сокращении добычи в Саудовской Аравии. Атака произошла утром 14 сентября.

Нефть подорожала на 19% после атаки на предприятия Saudi Aramco

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