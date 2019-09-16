Энергетика

РБКРБКНефть подорожала на 19% после атаки на предприятия Saudi Aramco

На открытии торгов Лондонской биржи ICE фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 19,9% — до $71,95 за баррель. Это произошло после атаки дронов на предприятия Saudi Aramco и новостей о сокращении добычи в Саудовской Аравии. Атака произошла утром 14 сентября.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Атаки на предприятия Saudi Aramco. Факты

ТАССвчера в 11:10

После атаки на Saudi Aramco цены на нефть могут подняться до $ 100

Евразия Dailyвчера в 09:10

Нефть подорожала на 19% после атаки на предприятия Saudi Aramco

РБК02:09

В сети обсуждают кадры расстрела дронов террористов

Комсомольская правда14:58

Аналитики: чем обернется для потребителей атака промыслов Saudi Aramco

Ридус16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Политика

В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу

Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
Футбол

Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
Спорт-Экспресс 03:45
Финансы

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС 11:59
Транспорт

Третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьево откроется 19 сентября

"19 сентября 2019 года в международном аэропорту Шереметьево запускается в эксплуатацию третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3)", - отмечается в сообщении.
ТАСС 12:45
Общество

В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Шоу-бизнес

Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк

РИА Новости 14:46
Политика

В партии «Слуга народа» есть сумасшедшие — глава офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» встречаются и душевнобольные люди.
REGNUM 06:09
Политика

Трамп заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном

Соединенные Штаты хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
ТАСС 15:56
Наука

Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом

Московский Комсомолец 14 сентября в 01:07
Футбол

«Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 15:53
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Армия и оружие

Иран заявил, что базы США находятся в зоне досягаемости ракет

Аргументы и Факты вчера в 04:32
Политика

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.
Аргументы недели 07:02
Политика

Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ

Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Шоу-бизнес

Ягудин сообщил о дежурившей у дома Заворотнюк машине скорой помощи

Летом у дома актрисы Анастасии Заворотнюк дежурила скорая.
РБК 13:40
Происшествия

Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве

Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Кино

В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»

В Сети появился первый кадр 15-го, финального, сезона американского сериала «Сверхъестественное».
UfacityNews.ru 09:28
Здоровье

Минздрав России внедрит новую отечественную вакцину от гриппа

Минздрав России внедрит отечественную четырехвалентную вакцину от гриппа. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.
Сусанин 04:14
Армия и оружие

Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе

Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).
News.ru 14 сентября в 19:01
Экономика

Водители массово перестали платить транспортный налог

Кампания PwC заявила о том, что согласно её данным, около 30% всех автолюбителей России игнорируют уплату транспортного налога.
Deita.ru вчера в 22:30
Здоровье

В России грядут массовые увольнения врачей — эксперт

Законопроект Минздрава о штрафах для врачей спровоцирует их массовые увольнения.
Инвест-Форсайт 16:24
Политика

Захарова высмеяла сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предвыборными "фантастическими историями" сообщения американских СМИ о том, что российские дипломаты в зданиях посольств РФ в Мэриленде и Нью-Йорке тайно "хакнули" и использовали оборудование ФБР для слежки и получения секретной информации.
Газета.Ru 16:31
Наука

Эксперимент генетиков с ГМО-комарами вышел из-под контроля

Очередной опыт с ГМО-комарами вышел из-под контроля исследователей, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:51
Общество

Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей

Российская газета 11:37
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске дал совет семье Анастасии Заворотнюк

Владимир Борисович дал Заворотнюк и ее родным ценный совет – привезти в больницу к актрисе маленькую дочь Анастасии Милу.
Bimru.ru 06:50
Энергетика

Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

Газета.Ru 02:27
Гаджеты

Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире

Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости 11:50
Политика

Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании

У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Политика

Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.
News.ru 14:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Saudi Aramco
Саудитская компания
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса. Штаб-квартира - в Дахране. За 2018 год «Saudi Aramco» получила рекордную в мире прибыль - компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Саудовская Аравия
Государство в Передней Азии
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное