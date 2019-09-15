Энергетика

РБКРБКНефть подорожала на 19% после атаки на предприятия Saudi Aramco

На открытии торгов Лондонской биржи ICE фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 19,9% — до $71,95 за баррель. Это произошло после атаки дронов на предприятия Saudi Aramco и новостей о сокращении добычи в Саудовской Аравии. Атака произошла утром 14 сентября.
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Атаки на предприятия Saudi Aramco. Факты

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