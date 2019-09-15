Энергетика
Евразия DailyПосле атаки на Saudi Aramco цены на нефть могут подняться до $ 100
Если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти, то, по их мнению, в долгосрочной перспективе цены могут подняться и до $ 100 за баррель. Дроны атаковали объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco 14 сентября.
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Политика
Путин рассказал о формировании Конституционного комитета Сирии
Ранее в МИД РФ сообщали, что российская межведомственная делегация обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом завершение формирования Конституционного комитета и его запуска.
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Демографическая ситуация продолжит сдерживать экономический рост в 2020–2022 годах, говорится в докладе (.pdf) Банка России.
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Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
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Селюк: может, Григоряну дают указания, чтобы он не ставил моих игроков
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Общество
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BFM.ru 10:48
Авто
Toyota Land Cruiser 300 увидели до премьеры
Официальная премьера нового Toyota Land Cruiser 300 должна состояться уже в конце месяца.
Автомобили.ру 06:13
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики о желании войти в состав России, заявив, что Москва остается привержена минским соглашениям.
Наша версия 08:01
Общество
Брэд Питт удивился «беспорядку» на МКС
Брэд Питт удивился обилию оборудования на Международной космической станции и напросился на комплимент из космоса.
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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
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Новый выпуск программы «Пусть говорят», который выйдет в эфир вечером 16 сентября, будет посвящен актрисе Анастасии Заворотнюк.
РБК 07:31
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Зеленский назвал Крым и Донбасс приоритетами своей работы
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал своей первоочередной задачей в качестве нового президента Украины прекращение огня в Донбассе.
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Экономика
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За первое полугодие 2018 г. доходы рекламы на ТВ выросли на 19% до 91 млрд руб.
Ведомости 07:01
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
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Советский, российский продюсер и певец, создатель проекта "Ласковый май" подтвердил, что у лежащей в коме актрисы Анастасии Заворотнюк "все плохо".
Российская газета 10:22
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
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Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
Хоккей
«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Северсталь»
«Ак Барс» обыграл дома «Северсталь» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
БИЗНЕС Online 14:37
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Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
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Тело народного артиста РСФСР было найдено в его квартире 16 сентября, сообщает пресс-служба театра «Ленком». Артист умер на 91-м году жизни.
Красная весна 07:30
Политика
Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина
Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.
Газета.Ru 14:23
Политика
Телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания
Украинский телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания по решению суда.
RT на русском 12:48