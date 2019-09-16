Энергетика

РБКРБКНефть подорожала на 19% после атаки на предприятия Saudi Aramco

На открытии торгов Лондонской биржи ICE фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 19,9% — до $71,95 за баррель. Это произошло после атаки дронов на предприятия Saudi Aramco и новостей о сокращении добычи в Саудовской Аравии. Атака произошла утром 14 сентября.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нефть подорожала на 19% после атаки на предприятия Saudi Aramco

РБКвчера в 02:09

«Чинится на ходу»: Эксперт объяснил, почему атака на Saudi Aramco была скорее «психологической»

Царьградвчера в 12:54

10 дронов, которые потрясли мир: что известно об атаках на крупнейшую в мире нефтяную компанию в Саудовской Аравии

Новая Кубаньвчера в 03:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:38, Вашингтон
Политика

Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»

Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства.
РБК 13:54
Политика

В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Игры

Valve начала публичное тестирование новой библиотеки Steam

Valve запустила публичное тестирование новой библиотеки Steam, которую компания представила в начале года на GDC 2019.
Игромания.ру 13:24
Политика

Власти США подали иск против Сноудена

Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Политика

Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы

RT на русском 10:05
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Армия и оружие

CNN: у США есть данные о причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ

Соединённые Штаты располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.
RT на русском 14:16
Происшествия

Встречавший Кокорина у ворот колонии отчим задавил журналиста

Встречать Александра Кокорина из колонии приехала его мать на черном внедорожнике.
ТВ Центр 01:59
Шоу-бизнес

Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке

17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Общество

Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»

На сайте издания «Православие и мир» 17 сентября было опубликовано открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
АН Между строк 13:57
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Политика

Госдума одобрила создание единой базы данных россиян

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единой базы данных граждан РФ.
BFM.ru 10:50
Происшествия

В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Экономика

Назван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России

В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM 08:22
Общество

В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра

Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Экономика

«АЛРОСА» может приобрести «Кристалл» за 1,9 млрд рублей

Стоимость 100% пакета акций предприятия определена на основании отчета независимого оценщика и составляет 1,886 млрд рублей.
Finam.Ru 11:36
Энергетика

«Газпром» снизил поставки через OPAL

РИА Новости 14 сентября в 02:40
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 11:19
Армия и оружие

Разведка Украины заявила об опасности российских паспортов

Выдача российских паспортов населению Донбасса является попыткой Кремля усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуацию в регионе, считает Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, 17 сентября сообщает сайт МО Украины.
Красная весна 12:57
Футбол

Алана Мамаева опубликовала фото с мужем

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.
РИА Новости 11:21
Армия и оружие

Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Авто

Red Bull попросила FIA проверить мотор Ferrari

Motorsport.com Russia 04:42
Происшествия

Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Шоу-бизнес

Муж Гагариной отреагировал на слухи о разводе с певицей

Поклонники поняли, что слухи не правдивы. Они поддержали мужа Гагариной и стали шутить на тему отношений артистки с Лазаревым.
Телепрограмма 08:14
Политика

В Белоруссии раскрыли схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Труд 05:51
Армия и оружие

National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал»

Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.
РЕН ТВ 14 сентября в 09:41
Гаджеты

Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus

UfaTime.ru 15 сентября в 12:19
Космос

Астрономы «всучили» Эстонии серо-зеленую газовую планету

Хотя звезда и планета Эстонии достались, откровенно говоря, задрипанные и завалящие (далековато, да и шансы на обитаемость планеты крайне низки, а потому не видать эстоноземельцам космических колоний), названия им все же дать следует.
Sputnik Эстония 13:08
Фигурное катание

Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с мячом

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.
РИА Новости 12:51
Транспорт

Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве

Интерфакс 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Saudi Aramco
Саудитская компания
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса. Штаб-квартира - в Дахране. За 2018 год «Saudi Aramco» получила рекордную в мире прибыль - компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Саудовская Аравия
Государство в Передней Азии
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное