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Lenta.ruТрамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть. Глава Белого дома в сообщении в Twitter заявил, что рассчитывает на значительное сокращение добычи обеими странами.
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Я ожидаю и надеюсь, что они снова будут сокращать по 10 млн барр. и, возможно, значительно больше. Если это произойдет, это будет великолепно для нефтегазовой индустрии.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРБК 12:39
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