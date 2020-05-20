Энергетика

Газета.RuГазета.RuМировые цены на нефть поднялись

В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
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Цены на нефть выросли до мартовского максимума

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Нефть упёрлась в важный уровень сопротивления

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Мировые цены на нефть поднялись

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Мировые цены на нефть растут

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Нефть дорожает на фоне снижения запасов сырья в США

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Нефть подорожала на фоне сообщений о резком сокращении запасов энергоресурса в США

Фонтанка.Рувчера в 11:49
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Популярную ролевую игру «Ведьмак» можно забрать бесплатно и навсегда

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Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран

Чиновник уточнил, что 15 июня аэропорт Афин начнёт принимать международные рейсы, а 1 июля откроются аэровокзалы других городов, включая островные курорты.
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Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса

Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
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В Екатеринбурге выявили коронавирус у медиков больницы № 6

В управлении уточнили, что о вспышке коронавируса говорить не приходится — вирус выявили у небольшого количества медиков.
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Общество

В России захотели массово сажать за серые зарплаты

В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
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Здоровье

За сутки на Кубани выявили 91 заболевшего коронавирусом

По городам и районам края статистика за сутки такова: 37 человек заразились в Краснодаре. По 7 – в Мостовском и Кавказском районах.
Туапсинские вести вчера в 04:13
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Общество

Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми

С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.
Российская газета 06:30
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Экономика

Сбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок на сельскую ипотеку 3%

Сбербанк за восемь часов с момента запуска программы сельской ипотеки под 3% принял заявок на 3 миллиарда рублей, выбрав годовой лимит субсидий, установленный для него Минсельхозом РФ, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
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Общество

МФЦ могут открыться в Подмосковье с 25 мая

Подчеркивается, что многофункциональные центры в регионе будут открываться в три этапа: на первом возможно будет посещение по предварительной записи с ограниченным перечнем услуг для юридических лиц (7 услуг), на втором – по предварительной записи с оказанием 51 услуги для юридических и физических лиц, на заключительном – работа в штатном режиме с оказанием более 330 услуг.
РИА Новости 05:44
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Политика

Названа предполагаемая дата голосования по поправкам в Конституцию

Источник отметил, что голосование может состояться частично в электронном, частично в очном формате.
Мир новостей 19 мая в 11:10
Общество

Правительство РФ направит в помощь автопрому 25 млрд рублей

REGNUM 06:08
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Общество

Людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу могут начать изолировать

В решениях работающего при департаменте здравоохранения Москвы Клинического комитета по борьбе с коронавирусом содержатся рекомендации по изоляции людей с выявленным в процессе тестирования иммунитетом к COVID-19.
Газета.Ru 06:44
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Шоу-бизнес

Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
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Общество

В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса

В Краснодарском крае продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 6 июня.
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Политика

Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
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Политика

Обнародованы советские документы о Третьем рейхе

Материалы проекта отражают поэтапный отказ Германии от условий Версальского договора, ускоренную милитаризацию Третьего рейха и его переход к политике неприкрытой агрессии.
Lenta.ru 06:30
Общество

ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 16:29
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Общество

У пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу

Тесты выявили антитела к коронавирусу у пятерых депутатов Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:25
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Общество

В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС

Ранее в среду иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против решения ЕС о распространении норм «газовой директивы» на проект «Северный поток – 2» отклонил суд общей юрисдикции Европейского союза.
Известия вчера в 11:05
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Общество

В Подмосковье возобновили отопление

Московский Комсомолец вчера в 13:05
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Общество

Давид Якобашвили вернулся в Россию

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
Коммерсантъ 04:06
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Здоровье

Российские врачи оценили рост раковых заболеваний

Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
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Уткин назвал «параноидальной» реакцию на коронавирус у Сулейманова

Блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о перенесенном заражении коронавирусом нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.
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Личный тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии

Личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавил сборную Болгарии по биатлону.
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Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия.
Ведомости вчера в 23:07
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В Турции оценили сроки запуска авиасообщения с Россией

«Надеюсь, что воздушное сообщение с Россией возобновится в середине июля», — оценил он.
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Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
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Политика

Депутатам предложили выступать с ежегодным отчётом перед саратовцами

В Саратовской областной думе 21 мая на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению обсудили поправки в законодательство, согласно которым парламентариев обяжут раз в год отчитываться о проделанной работе.
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