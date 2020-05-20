Позитива рынку энергоносителей придали опубликованные данные о снижении запасов нефти у американских компаний. Об этом сообщают аналитики биржевых площадок в среду, 20 мая. В начале торгов цена нефтяной смеси «Brent» выросла на 0,75%, достигнув 34,9 доллара за баррель.

Нефть подорожала на фоне позитивных данных о запасах в США

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