Мировые цены на нефть во вторник утром незначительно растут: инвесторы обратили внимание на новости о разработке и испытаниях вакцины от коронавируса, оценивая перспективы по спросу на нефть.

Нефть подорожала на новостях о вакцине от коронавируса

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