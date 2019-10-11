Энергетика
Московский КомсомолецНефть подорожала на новостях об атаке на иранский танкер
На биржах наблюдается рост нефтяных котировок после того, как пришло сообщение об атаке на иранский танкер в Красном море.
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Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru 10:37
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Армия и оружие
В Пентагоне призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Турции Хулуси Акар 10 октября провели телефонный разговор, во время которого обсудили проводимую Анкарой операцию на северо-востоке Сирии.
Вести.Ru 11:22
Политика
Кремль призвал учесть мнение Донбасса в идее изменить порядок пунктов Минска-2
На 7 октября в соответствии с Минскими соглашениями был запланирован отвод войск Украины и ополченцев из населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе.
Известия 09:38
Финансы
Пенсии к 2022 году превысят прожиточный минимум в два раза
«В 2022 году планируется уже 18,2 тысячи рублей при прожиточном минимуме 9,9 тысячи рублей, то есть почти в два раза пенсия превысит прожиточный минимум пенсионера», — сказал аудитор.
Парламентская газета 09:11
Футбол
Обамеянг признан лучшим игроком АПЛ в сентябре
Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в минувшем месяце, сообщает пресс-служба лиги.
Чемпионат 06:48
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание и опубликовала обращение к друзьям.
Рамблер 11:25
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Политика
В ЕС назвали неприемлемыми угрозы Эрдогана выпустить беженцев в Европу
Угрозы президента Турции Тайипа Эрдогана открыть дверь для беженцев в Европу, если ЕС назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, абсолютно неприемлемы.
ТАСС 05:24
Экономика
Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»
Банковские комиссии при переводе средств между регионами России («банковский роуминг») в рамках одного банка должны быть устранены.
Банки.ру вчера в 06:32
Происшествия
В Саратове люди несут цветы и игрушки к месту убийства девочки
Жители Саратова несут цветы и мягкие игрушки к месту убийства девятилетней девочки, сообщает 11 октября издание «Саратов 24».
REGNUM 09:11
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 08:12
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 16%
Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, за час с начала торгов упали более чем на 16% и продолжают падение.
РБК 10:39
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Авто
В Сети появились фотографии нового Mitsubishi Outlander
Дизайнеры представили изображения серийного Mitsubishi Outlander нового поколения на основе шпионских снимков автомобиля.
Экономика сегодня вчера в 10:43
Технологии
В России появятся новые сервисы на базе биометрических технологий
В рамках нового соглашения «Ростелеком» и НСПК намерены проводить исследования и тестирования в области безопасности использования биометрических технологий в рамках платёжных услуг, а также развивать рынок биометрии и стимулировать спрос потенциальных заказчиков.
3DNews 09:21
Происшествия
Суд оштрафовал адвоката Беньяша
Право.ру 09:37
Наука
Названа оптимальная продолжительность рукопожатий
Ученые пришли к выводу, что рукопожатие (как и другие проявления дружелюбия, например, объятия) не стоит продолжать более трех секунд, в противном случае можно невольно вызвать негативную реакцию, которая повлияет на дальнейшее общение.
МИР 24 09:25
Политика
Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 04:36
Кино
Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»
КиноПоиск 09 октября в 13:09
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ 02:57
Наука
Мост по чертежам да Винчи воссоздали спустя 500 лет
Великий изобретатель разработал чертеж этого сооружения 500 лет назад, но оно так и осталось на бумаге, поскольку было слишком передовым для своего времени.
МИР 24 02:11
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Российская газета вчера в 05:04
Политика
Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»
Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Известия 10:34
Экономика
Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику
По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
Росбалт 11:00