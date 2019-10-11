На биржах наблюдается рост нефтяных котировок после того, как пришло сообщение об атаке на иранский танкер в Красном море.

Нефть подорожала на новостях об атаке на иранский танкер

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