Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 4% после решения ОПЕК+ о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.

Нефть подорожала на решении ОПЕК+ о сокращении добычи

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