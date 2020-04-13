Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руНефть подорожала на решении ОПЕК+ о сокращении добычи

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 4% после решения ОПЕК+ о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.
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