Энергетика
Взгляд.руНефть подорожала на решении ОПЕК+ о сокращении добычи
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 4% после решения ОПЕК+ о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.
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Комментарии
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
Общество
В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
Газета.Ru 00:32
Наука
В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат
Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:32
Происшествия
Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области
В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 00:31
Религия
У православных христиан началась страстная неделя
У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.
ОГТРК Ямал-Регион 01:41
Общество
Раскрыты последние слова умирающего от коронавируса пациента
Американский врач Деррик Смит (Derrick Smith), работающий анестезиологом в одной из больниц Нью-Йорка, раскрыл в интервью изданию Daily Mail о последних словах пациента с диагностированным коронавирусом.
Live24 01:06
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса нашли в Алтайском крае
В Алтайском крае зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по региону.
Алтайская правда вчера в 01:03
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43
Общество
В Екатеринбург прибыл самолет с медицинскими масками из Китая
РИА Новости 02:54
Экономика
РБК: банки собираются проверять операции по счетам претендентов на кредитные каникулы
Банки хотят проверять изменение доходов заемщиков на основе данных об операциях по их счетам и картам, сообщили РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 150 человек
За последние сутки в Москве вылечились и выписаны из больниц 150 человек, ранее заразившихся вирусом COVID-19, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 03:03
Экономика
Средняя цена ОСАГО в 53 регионах с начала года снизилась на 11%
"За период с 1 января по 10 апреля 2020 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на величину до 11% в 53 регионах РФ, в которых проживают 72,2% всех автовладельцев", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:37
Шоу-бизнес
Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы
Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец 11 апреля в 04:42
Политика
Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
Интерфакс вчера в 08:07
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Хоккей
Жена Ковальчука показала, как тренируется с мужем во время карантина
Жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Ковальчука Николь показала, как тренируется с супругом во время карантина в связи с коронавирусом.
RT на русском 11 апреля в 05:20
Здоровье
Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
Общество
Эксперт рассказала о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России перестала развиваться по оптимистической траектории, позитивной динамики не наблюдается.
Известия 02:16
Общество
Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы
Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня 11 апреля в 07:57
Общество
Москва и область останавливают стройки, госзакупки, каршеринг и вводят пропускную систему для передвижения
Москва и область останавливают стройки, госзакупки, каршеринг и вводят пропускную систему для передвижения Столичный мэр Сергей Собянин заявил о введении беспрецедентных ограничений в Москве для борьбы с распространением COVID-19, аналогичные меры приняты и в Московской области.
Коммерсантъ 10 апреля в 16:46
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу
Министерство иностранных дел Чешской Республики 11 апреля отреагировало на уголовное дело, заведенное в России по поводу сносу памятника Ивану Коневу в Праге.
Парламентская газета вчера в 09:24
Общество
Генпрокуратура выявила фейки о сотнях погибших от коронавируса
Генеральная прокуратура России обнаружила ложные сообщения о "сотнях погибших от коронавируса в ряде регионов и госперевороте" и потребовала заблокировать к ним доступ.
Газета.Ru 02:48
Происшествия
Четверо калужских больных коронавирусом находятся в реанимации
Весть (Калужская область) 02:26
Общество
Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог Китая
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что если ситуация с коронавирусом на планете будет развиваться также, как сейчас, то до пика заболеваемости остается еще минимум две недели.
Телепорт вчера в 22:57
Общество
5 тысяч россиян вернутся из-за рубежа в ближайшие дни
В ближайшие несколько дней из-за границы домой вернутся около 5 тыс. россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.
АБН вчера в 23:34