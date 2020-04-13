Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $31
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне падает на 1,8% к уровню закрытия предыдущих торгов - до $30,91 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:07 мск.
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Комментарии
Общество
В Москве и области выявили более 1,8 тыс. новых случаев коронавируса
За последние сутки в Москве зафиксировали 1355 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, еще 495 случаев было зарегистрировано в Московской области.
РБК 04:07
Общество
Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля.
ФАН вчера в 07:16
Общество
За сутки в России добавилось 2558 заболевших COVID-19 в 62 регионах
За прошедшие сутки число заболевших COVID-19 в России выросло на 2558 человек.
Российская газета 03:45
Гаджеты
Фирма LG выпустит смартфон с уникальным дизайном
Фирма из Южной Кореи LG в своем пресс-релизе сделала анонс выхода своего нового смартфона LG Velvet.
OAnews вчера в 10:50
Происшествия
В Петербурге неизвестный ранил мужчину при стрельбе на рынке
Полиция начала розыск подозреваемых в стрельбе на рынке в Санкт-Петербурге, в результате которой был ранен в ногу мужчина, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:40
Общество
Уткин ответил назвавшему его психически больным Соловьеву
Соловьев в ответ заявил, что Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство.
Lenta.ru 03:29
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Общество
Власти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что утром 13 апреля произошла бот-атака на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу.
РБК 04:05
Общество
Стало известно, как будет выглядеть цифровой пропуск в Москве
На цифровом пропуске в Москве будет специальный код и QR-код, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 11 апреля в 12:51
Происшествия
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
Общество
РЖД приостановили бесплатные поездки участников ВОВ
Ранее РЖД приняли решение в канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне предоставить бессрочный и безлимитный бесплатный проезд инвалидам и участникам Великой Отечественной войны во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения.
Российская газета 02:51
Общество
Издательства попросили признать книги товарами первой необходимости
В отличие от магазинов продуктов и аптек, книжные магазины не вошли в число торгующих товарами первой необходимости.
KM.ru 03:51
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»
Самбурская уверена, что, оскорбляя бывших, дамы просто не думают о будущем своих детей, которых потом этой историей будут дразнить в школе.
КМВ Новости вчера в 01:30
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Кудрин заявил о необходимости увеличить МРОТ на время кризиса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путинзаявил, что пособие по безработице будет выплачиваться автоматически всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта.
REGNUM 03:21
Происшествия
В Тульской области коронавирусом заразились еще 11 человек
Сегодня, 13 апреля, стало известно о том, что коронавирусом в Тульской области заразились еще 11 человек.
Первый Тульский 03:52
Происшествия
Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
Здоровье
В ВОЗ призвали Белоруссию к худшему готовиться
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Беларусь «готовиться к худшим сценариям» по распространению коронавируса в стране.
Вечерний курьер вчера в 06:40
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
Общество
Источником иммунитета к коронавирусу Малышева назвала БЦЖ
Телеведущая Елена Малышева назвала вещество, которое способно стать космически эффективным источником иммунитета к инфекции.
МедиаПоток 02:43
Наука
В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат
Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:32
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Здоровье
Врачам, медсестрам и другим сотрудникам обсерваторов установили доплаты. Обсерваторы созданы для прохождения карантина
Напомним, ранее региональные доплаты были установлены для врачей, медсестер и младшего медперсонала больниц, где оказывают медпомощь больным с коронавирусной инфекцией, проценты прибавки к жалованию аналогичные — 80%, 40% и 20%.
Зебра ТВ 03:12
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Наука
На моделировании показали, как распространяется коронавирус при кашле
После сухого кашля больной выделяет аэрозольное облако, содержащее огромное количество вирусов, которое начинает распространяться по помещению.
ToDay News Ufa 10 апреля в 07:33
Здоровье
В Пензенской области коронавирус подозревают еще у 160 человек
В Пензенской области подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в остается 67.
Smi58.ru 02:33
Здоровье
В Саратовской области появились пострадавшие от укусов клещей
Саратов, 13 апреля 2020, 10:28 — REGNUM С начала эпидсезона по поводу укусов клещей в медицинские организации Саратовской области уже обратились 16 человек, среди них семеро детей, сообщает региональный Роспотребнадзор.
REGNUM 03:28
Общество
Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты
Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина.
Lenta.ru 04:20