Энергетика

Долг.рфДолг.рфНефть после скачков вверх может вновь упасть до 35 долл

"РИА Новости" узнали, что банк Goldman Sachs прогнозирует стабилизацию цен на нефть в районе 35 долл. за баррель (марка Brent).
Читать в источнике
Комментировать
Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

РИА Новости 08:02
9
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
114
Авто

Mercedes-Benz построит всего 15 особых Maybach S 650 с мотором V12

Каждый из 15 последних Mercedes-Maybach S 650 с V12 будет стоить 243 тыс. долларов или 16,7 млн рублей.
Car.ru 09 июня в 13:56
5
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
1K
Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Российская газета 07:35
195
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева поделилась редким фото с мужем

Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в Instagram опубликовала редкое фото с мужем на отдыхе.
ФАН 04:09
2
Армия и оружие

Бомбардировщики Балтфлота уничтожили корабли условного противника

Российская газета 06:28
Транспорт

В РЖД назвали дату возвращения «Сапсанов» к обычному графику

На специальной странице, посвященной изменениям расписания в связи с распространением коронавирусной инфекции, анонсировано, что с 24 июня будут возвращены 12 поездов «Сапсан», движение которых было отменено с 13 апреля.
РБК 07:20
Происшествия

По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело

Коммерсантъ вчера в 14:25
2,3K
Экономика

Стоимость акций Tesla впервые превысила $1000

Газета.Ru вчера в 10:34
8
Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
80
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
738
Политика

Кремль: Путин может обратиться к гражданам по поправкам к Конституции

Президент может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам к Основному закону - если посчитает необходимым.
Российская газета 06:07
48
Шоу-бизнес

Андрей Норкин вернется на работу 15 июня

Дни24 02:30
27
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
932
Происшествия

МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ 06:11
16
Общество

Пропуска в Краснодарском крае отменены

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что введенные в связи с коронавирусом для передвижения между муниципалитетами региона пропуска отменяются.
Газета.Ru 07:23
283
Шоу-бизнес

Анна Калашникова попала в больницу

Paparazzi.ru 01:47
38
Происшествия

В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Общество

Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
Lenta.ru вчера в 10:14
1,7K
Здоровье

Минздрав Украины готовит срочные меры из-за вспышки COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в его стране ещё никогда не было таких высоких показателей заболеваемости коронавирусом, как в последнее время, потому его ведомство готовится срочно принять меры.
Свободная Пресса 06:36
Общество

Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей

Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей.
Коммерсантъ 08:02
74
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
46
Политика

Навальный оказался популярнее Путина у россиян 40–54 лет

Для людей в возрасте 40–54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный.
Ведомости 06:29
4
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $40

Нефть марки Brent упала на 4,8% и торгуется на уровне $39,6 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
Коммерсантъ 08:44
4
Политика

Республиканцы предложили ввести жесткие санкции против России

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США предложили ввести в отношении России самые жесткие санкции, передает RT со ссылкой на доклад "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам".
Москва 24 01:32
1,8K
Космос

Источник токсичного бензола ищут в российском модуле МКС

В Российском модуле «Звезда» на Международной космической станции установили прибор для оценки качества воздуха.
Вечерняя Москва вчера в 23:40
78
Авто

«АвтоВАЗ» отложил переход на 4-дневную рабочую неделю

Представители "АвтоВАЗа" подчеркнули, что пересмотр условий государственной поддержки и постепенное сокращение карантинных мер на территории РФ положительно сказались на отрасли, что дало возможность отечественному концерну перенести переход на 4-дневную рабочую неделю до конца текущего лета.
Новые автомобили вчера в 11:14
22
Игры

Инсайдер: EA готовит ремастер Battlefield 3

Анонс может состояться уже на следующей неделе, когда EA проведёт EA Play.
Игромания.ру 05:27
1
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
2,8K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кувейт
Государство в Передней Азии
Государство в юго-западной Азии. Граничит с Ираком на севере и западе, с Саудовской Аравией - на юге. С востока омывается Персидским заливом. Столица - город Эль-Кувейт.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Объединённые Арабские Эмираты
Государство в Передней Азии
Федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство - абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-аль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа. Некоторые из перечисленных эмиратов попадают под определение карликового государства.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное