"РИА Новости" узнали, что банк Goldman Sachs прогнозирует стабилизацию цен на нефть в районе 35 долл. за баррель (марка Brent).

Нефть после скачков вверх может вновь упасть до 35 долл

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