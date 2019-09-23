Энергетика
РБКНефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%
Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН. Reuters замечает, что на нефтяные цены оказали влияние слова Трампа, касающиеся торговой войны с Китаем.
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Цены на нефть пытаются стабилизироваться после резкого падения накануне
Московский Комсомолецвчера в 22:37
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Космос
Корабль «Союз МС-15» с новым экипажем отправится с Байконура на МКС
Вести.Ru вчера в 23:13
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации
В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
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Политика
Парламент Великобритании восстановил свою работу
Как писал сайт kp.ru, 24 сентября, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение британского премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента с 9 сентября до 14 октября.
Комсомольская правда 07:43
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери
В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.
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Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог Honda CR-V
Представленный новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze создан на базе актуального Honda CR-V и по сути является его перелицованной версией.
Tvoe-avto.com 08:49
Происшествия
Похититель картины Куинджи получил три года колонии
Ранее представитель гособвинения запросил для Чуприкова четыре года колонии, учитывая «особо дерзкий характер преступления».
РБК 08:46
Политика
Зеленский опубликовал фото с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter совместное фото с американским лидером Дональдом Трампом.
РБК 09:11
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета вчера в 10:42
Наука
Как осьминог изменяет цвет во сне: завораживающее видео
На видео морской биолог и профессор Тихоокеанского университета Аляски Дэвид Шил комментирует то или иное изменение цвета осьминога в каждый отдельный момент.
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Футбол
«Луч» вытеснил «Динамо» из Кубка России
Московский клуб «Динамо» проиграл в матче 1/16 финала владивостокскому «Лучу», выступающему в Футбольной национальной лиге, и вылетел из Кубка России.
Известия 07:48
Наука
Грецкие орехи помогают бороться против возрастного набора веса
Американские специалисты изучили данные порядка 150 тысяч добровольцев и выяснили, сколько нужно употреблять грецких орехов, чтобы предотвратить набор веса.
Газета DAILY вчера в 15:18
Авто
Volvo анонсировала первый электрический кроссовер Volvo XC40
Представители компании Volvo заявили, что новый электрический XC40 станет самым безопасным автомобилем в модельном ряду бренда.
Тарантас Ньюс 04:31
Армия и оружие
Власти Сирии пообещали освободить Идлиб от боевиков
Министр местного самоуправления сирийской провинции Идлиб Хусейн Махлюф выразил уверенность в скорой победе над боевиками и бандформированиями.
Росбалт вчера в 11:16
Гаджеты
Аналитик сообщает, что iPhone 12 будет похож на iPhone 4
Минг-Чи Куо сообщил, что iPhone 12 будет внешне поход на iPhone 4. Смартфон будет иметь металлический каркас, похожий на стальную рамку iPhone 4. Каркас нужен для того чтобы фиксировать заднее и переднее стекло.
The GEEK 09:05
Политика
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Газета.Ru 01:16
Политика
Берлин получил послание Путина по РСМД
Правительство ФРГ получило послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и изучит его вместе с партнерами по НАТО и ЕС.
ТАСС 09:24
Политика
США расширили санкции против Ирана
Власти США добавили в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая.
Известия 09:27
Гаджеты
Xiaomi представила Mi Mix Alpha с экраном во весь смартфон
Китайская корпорация Xiaomi представила концепт смартфона, экран которого занимает практически всю площадь гаджета.
Мойка78 03:34
Происшествия
Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей
Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:46
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
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Старший советник президента США Иванка Трамп пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в облегающей блузке, через которую просвечивала ее грудь.
Газета.Ru вчера в 15:04
Политика
Правительство Украины утвердило законопроект о рынке земли
Кабинет министров Украины утвердил законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Взгляд.ру 07:37
Происшествия
В Краснокамске за смерть школьницы от голода осудили ее завуча
Новости Перми 08:35
Происшествия
В ДНР эвакуируют жителей пригорода Донецка из-за пожара на заводе
МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуирует часть жителей одного из поселков в Куйбышевском районе на окраине Донецка из-за пожара на территории бывшего алюминиевого завода, который произошел в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель МЧС ДНР.
РИА Новости 06:14