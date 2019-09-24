Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Цены на нефть пытаются стабилизироваться после резкого падения накануне
Московский Комсомолецвчера в 22:37
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Происшествия
Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей
Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Газета.Ru 10:32
Футбол
Фанаты «Спартака» приготовили пирошоу перед матчем Кубка
Спорт-Экспресс вчера в 14:01
Здоровье
Минздрав Челябинской области разберется с жалобами медиков на зарплату
Еще до медработников из Сатки Челябинской области против низких зарплат выступили сотрудники Станции скорой помощи села Октябрьское.
Vademecum вчера в 11:56
Политика
Путин призвал не забрасывать отрасли экономики деньгами
Как ранее в ходе совещания отметил министр экономического развития Максим Орешкин, бюджетные расходы выполняются полностью по графику.
РИА Новости 10:10
Футбол
В Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов
Inc-news.ru вчера в 15:33
Финансы
Минфин поддержал идею отрицательных ставок по валютным депозитам
Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы.
Российская газета 07:57
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Происшествия
Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым
В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Здоровье
Увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга онкоцентра Блохина не планируют
Администрация Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не планирует увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Москва 24 09:55
Шоу-бизнес
26-летняя модель Алена Шишкова ответила на обвинения в анорексии
Алена Шишкова ответила на обвинения пользователей, упрекающих ее в нездоровой худобе.
СоцИнформБюро 03:45
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Наука
Кошки привязываются к хозяевам даже больше, чем собаки
МедиаПоток вчера в 01:47
Политика
Лавров сообщил о разговоре с Зеленским об урегулировании в Донбассе
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским «на полях» Генассамблеи ООН.
Экономика сегодня 10:29
Происшествия
СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах
На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РБК 09:35
Происшествия
Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам колонии строгого режима Дениса Чуприкова, который похитил картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, передает «Интерфакс».
Ведомости 08:48
Авто
Daimler оштрафовали на 870 миллионов евро
Напомним, что в прошлом году Daimler пришлось отозвать 60 тысяч кроссоверов GLK по тому же обвинению.
Car.ru вчера в 13:04
Общество
Кто зарабатывает на ремонте дворов в Москве
Крупнейшие подрядчики «Жилищников» аффилированы с семьями Авакян, Орджацян и Апозян — в 2018–2019 годах они получили 17–18% сумм, выделенных на благоустройство дворов.
РБК вчера в 23:00
Политика
Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России
РИА Новости 10:41
Экономика
В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России
Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство.
Газета.Ru 06:38
Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science 23 сентября в 08:59
Общество
Центры образования «Точка роста» открылись в Зольском районе КБР
В Зольском районе Кабардино-Балкарии благодаря нацпроекту «Образование» открылись центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в трех школах.
Южная служба новостей 04:20