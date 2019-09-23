Энергетика

РБКРБКНефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН. Reuters замечает, что на нефтяные цены оказали влияние слова Трампа, касающиеся торговой войны с Китаем.
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Мировые цены на нефть по итогам торгов вторника снизились

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Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

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Цена нефти Brent упала до $63,08

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Нефть марки Brent подешевела на 3% на внешнеторговых опасениях

ПРАЙМвчера в 14:56
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Минздрав Челябинской области разберется с жалобами медиков на зарплату

Еще до медработников из Сатки Челябинской области против низких зарплат выступили сотрудники Станции скорой помощи села Октябрьское.
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Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
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Политика

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В посольстве США в Москве отреагировали на информацию о невыдаче виз некоторой части делегации РФ для участия в Генассамблее ООН.
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Происшествия

Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
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Lenta.ru 03:47
Культура

В Москве завершился фестиваль «Круг света»

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Транспорт

По Крымскому мосту прошел тестовый поезд

Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
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«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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Lenta.ru 04:20
Авто

Volkswagen представит в России новый Jetta

Volkswagen представит в России новый Jetta.
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Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс отмечают общий праздник

Кэтрин, снявшейся в «Маске Зорро» стукнуло пятьдесят лет, а её мужу, Майклу, актёру «Основного инстинкта» и «Игры» исполнилось 75 лет.
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Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл в Россию с рабочим визитом.
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Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) поддержал решение совета организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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На складе боеприпасов в Донецке возник пожар

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С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
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Совфед переизбрал Лебедева председателем Верховного суда

Совет Федерации переизбрал Вячеслава Лебедева на пост председателя Верховного суда РФ, такое решение было принято сенаторами на заседании палаты в среду.
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Зеленский не попал в список выступающих в главном зале ГА ООН

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Барнаулец зарезал своего пятилетнего сына

Алтайские следователи выясняют обстоятельства убийства пятилетнего ребёнка в Барнауле.
REGNUM 04:31
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США и НАТО провели испытания атомной бомбы

В августе проведены успешные испытания модификации атомной бомбы B61, сообщило Национальное управление ядерной безопасности при минэнерго США.
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Тренер «Монако» отметил прогресс Головина

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Могу выходить на поле и участвовать в тренировках, чувствую себя хорошо.
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Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
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Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса

Ранее будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле.
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