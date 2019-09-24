Энергетика
РБКНефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%
Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН. Reuters замечает, что на нефтяные цены оказали влияние слова Трампа, касающиеся торговой войны с Китаем.
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Цены на нефть пытаются стабилизироваться после резкого падения накануне
Московский Комсомолецвчера в 22:37
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Экономика
Меняйло назвал размер ущерба от преступлений в лесной сфере в Сибири
Ущерб от преступлений в лесной сфере в регионах Сибири превысил 10 миллиардов рублей, сообщил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
РИА Новости 02:32
Транспорт
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Экономика
Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России
Французский ретейлер Auchan в пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России.
RT на русском 04:53
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Здоровье
В Ростовской области депутаты обсудили доступность медицинской помощи
Вопросы организации доступности медицинской помощи в регионе обсудили депутаты Законодательного собрания Ростовской области.
КП - Ростов-на-Дону 23 сентября в 03:03
Единоборства
Федор Емельяненко проведет поединок на турнире Bellator в России
Скотт Кокер, глава Bellator, сообщил о том, что на территории РФ в будущем может быть проведен турнир организации.
Discover24 04:18
Происшествия
В Тюменской области открыли дело после похищения младенца няней
Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту похищения малолетнего ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
РБК 04:23
Политика
Проведение американской лотереи грин-карт предложили запретить в РФ
В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России.
Известия вчера в 18:16
Футбол
Гвардиола поддержал Бернарду Силву в расистском скандале с Менди
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встал на защиту своего подопечного Бернарду Силвы, который был обвинен в расизме за твит в адрес одноклубника Бенжамена Менди.
Матч ТВ 04:03
Автоспорт
Два Шумахера выступят на гонках в Сочи
Во время российского этапа Гран-при России в Сочи, который пройдет с 27 по 29 сентября, в заездах примут участие сын и племянник гонщика Михаэля Шумахера.
Кубань 24 вчера в 11:17
Общество
Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки
Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:54
Политика
В Кремле проходят переговоры Путина и Мадуро
В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Политика
Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации
RT на русском 03:23
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.
РЕН ТВ 22 сентября в 17:45
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России
Югополис вчера в 13:16
Политика
Зеленский назвал единственного человека, который может давить на него
Президент Украины Владимир Зеленский ответил российским журналистам на вопрос о том, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора.
РИА Новости 04:37
Политика
Памфилова рассказала о вмешательстве ЦИК в выборы в Петербурге
Кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК России вмешательства на всех этапах, но Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью "Российской газете".
РИА Новости 23 сентября в 15:12
Театры
Пласидо Доминго уходит из «Метрополитен Оперы» после обвинений
Оперный певец Пласидо Доминго не будет участвовать в постановках нью-йоркской "Метрополитен Оперы", передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление театра.
Газета.Ru 03:31
Шоу-бизнес
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс отмечают общий праздник
Кэтрин, снявшейся в «Маске Зорро» стукнуло пятьдесят лет, а её мужу, Майклу, актёру «Основного инстинкта» и «Игры» исполнилось 75 лет.
Ореанда-Новости 04:38
Общество
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Энергетика
В «Нафтогазе» заявили о готовности Украины к зиме
Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова к зиме, объём закачанного в хранилища газа является наибольшим за последние девять лет.
RT на русском 03:45
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия 22 сентября в 22:35
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 23 сентября в 12:05
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
Дни24 00:40
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Происшествия
Вооруженный пистолетом Ярыгина пограничник ФСБ покончил с собой
По предварительным данным, пограничник покончил с собой. С места происшествия было изъято его табельное оружие — пистолет Ярыгина.
Lenta.ru 04:14