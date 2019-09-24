Энергетика
РБКНефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%
Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН. Reuters замечает, что на нефтяные цены оказали влияние слова Трампа, касающиеся торговой войны с Китаем.
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Цены на нефть пытаются стабилизироваться после резкого падения накануне
Московский Комсомолецвчера в 22:37
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Происшествия
В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер
В порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Об этом сообщила местная полиция.
RT на русском 05:30
Музыка
Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении»
В этом году Россию на конкурсе «Детское Евровидение» представят Татьяна Меженцева и Ооржак Денберел.
Летидор 05:55
Политика
Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
РБК вчера в 15:42
Культура
Сергей Лазарев расплакался на съемках шоу «Секрет на миллион»
Сергей Лазарев с семьей Примечательно, что в воскресенье, 29 сентября, в эфир канала НТВ выйдет сразу два выпуска программы "Секрет на миллион" с Сергеем Лазаревым.
Вокруг ТВ 23 сентября в 03:54
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Мадуро
В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
Life.ru 04:38
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета вчера в 05:57
Политика
Правительство одобрило запрет на клетки в судах
Правительство дало положительное заключение на законопроект о запрете использования металлических клеток в залах судебных заседаний, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:39
Экономика
Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России
Журнал Forbes составил рейтинг 50 крупнейших по выручке иностранных компаний в России. Список составлялся на основе данных за 2018 год.
Газета.Ru 06:03
Политика
Госдума освободила от НДФЛ все доходы пострадавших от ЧС граждан
Госдума приняла закон об освобождении от подоходного налога всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
РИА Новости 05:31
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Происшествия
Жителя Барнаула заподозрили в убийстве пятилетнего сына
Следственный комитет заподозрил жителя Барнаула в убийстве 5-летнего сына. Об этом сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.
РБК 05:21
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru вчера в 17:14
Футбол
О третьем еврокубковом турнире объявил УЕФА
На заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое прошло накануне в Словении, стало известно, что с 2021 года появится третий еврокубковый клубный турнир.
DixiNews 03:04
Авто
Volkswagen рассказал о новом седане Jetta для России
Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 05:36
Политика
На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией
Украинское государственное учреждение "Госгидрография" предлагает инициировать переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и РФ, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 23 сентября в 11:45
Авто
В России появился обновленный Toyota Land Cruiser 200
В России стартовал прием заказов на обновленный легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили 23 сентября в 23:24
Политика
Доллар растет на фоне усиления рисков
Доллар снова укрепляется благодаря статусу защитного актива Утром в Европе в среду курс доллара нивелировал большую часть потерь, понесенных во вторник, поскольку трейдеры оценивают риски, связанные с торговлей, Brexit и политическим шумом в Вашингтоне.
Profinance.ru 03:58
Экономика
В РФ могут отменить комиссию за снятие денег в терминале чужого банка
В Государственную думу России внесен законопроект, которым предлагается, в частности, отменить комиссию за снятие денег через терминал другого банка, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:12
Политика
Лавров провел переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Экономика
Власти Украины будут конфисковывать землю, если ее купят россияне
Власти Украины намерены конфисковывать землю, если ее купят граждане России или российские компании, заявил украинский замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
РИА Новости 03:59
Наука
Ученые нашли новый способ улавливать тепло и превращать его в электричество
Открытие, которое описано в журнале Science Advances, может обеспечить более эффективное производство энергии из тепла в таких областях, как промышленность.
Хайтек 23 сентября в 13:56
Политика
Песков объяснился за свои слова о полицейских в США
Напомним, ранее стало известно, что Песков во время встречи со студентами ВШЭ, говоря о задержании участника акции протеста в Москве из-за брошенного стаканчика в полицейских, в Америке получил бы «выстрел в голову».
DixiNews вчера в 07:56
Технологии
AliExpress предложит заработать пользователям «ВКонтакте»
Понятно, что китайский ритейлер хочет нарастить через соцсеть охват аудитории, и наибольший интерес представляют блогеры, а так же магазины со своими площадками в соцсетях.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 11:39
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05