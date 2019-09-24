Энергетика

РБКРБКНефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН. Reuters замечает, что на нефтяные цены оказали влияние слова Трампа, касающиеся торговой войны с Китаем.
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Мировые цены на нефть по итогам торгов вторника снизились

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Снижение цен на нефть усилилось на опасениях за спрос на сырье

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Росбалт02:38

Цены на нефть пытаются стабилизироваться после резкого падения накануне

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Цены на нефть продолжают снижаться

Финмаркет01:14
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Процедура импичмента Трампа началась в США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
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В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер

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В этом году Россию на конкурсе «Детское Евровидение» представят Татьяна Меженцева и Ооржак Денберел.
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РБК вчера в 15:42
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Сергей Лазарев расплакался на съемках шоу «Секрет на миллион»

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В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
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Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
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Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
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В Кирове пресекли массовое убийство в школе

В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
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Политика

Правительство одобрило запрет на клетки в судах

Правительство дало положительное заключение на законопроект о запрете использования металлических клеток в залах судебных заседаний, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:39
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Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России

Журнал Forbes составил рейтинг 50 крупнейших по выручке иностранных компаний в России. Список составлялся на основе данных за 2018 год.
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Госдума освободила от НДФЛ все доходы пострадавших от ЧС граждан

Госдума приняла закон об освобождении от подоходного налога всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
РИА Новости 05:31
Общество

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Происшествия

Жителя Барнаула заподозрили в убийстве пятилетнего сына

Следственный комитет заподозрил жителя Барнаула в убийстве 5-летнего сына. Об этом сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.
РБК 05:21
Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru вчера в 17:14
Футбол

О третьем еврокубковом турнире объявил УЕФА

На заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое прошло накануне в Словении, стало известно, что с 2021 года появится третий еврокубковый клубный турнир.
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Авто

Volkswagen рассказал о новом седане Jetta для России

Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.
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На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией

Украинское государственное учреждение "Госгидрография" предлагает инициировать переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и РФ, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 23 сентября в 11:45
Авто

В России появился обновленный Toyota Land Cruiser 200

В России стартовал прием заказов на обновленный легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
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Доллар растет на фоне усиления рисков

Доллар снова укрепляется благодаря статусу защитного актива Утром в Европе в среду курс доллара нивелировал большую часть потерь, понесенных во вторник, поскольку трейдеры оценивают риски, связанные с торговлей, Brexit и политическим шумом в Вашингтоне.
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В РФ могут отменить комиссию за снятие денег в терминале чужого банка

В Государственную думу России внесен законопроект, которым предлагается, в частности, отменить комиссию за снятие денег через терминал другого банка, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:12
Политика

Лавров провел переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
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Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
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Финансы

Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам

Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
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Власти Украины будут конфисковывать землю, если ее купят россияне

Власти Украины намерены конфисковывать землю, если ее купят граждане России или российские компании, заявил украинский замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
РИА Новости 03:59
Наука

Ученые нашли новый способ улавливать тепло и превращать его в электричество

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Хайтек 23 сентября в 13:56
Политика

Песков объяснился за свои слова о полицейских в США

Напомним, ранее стало известно, что Песков во время встречи со студентами ВШЭ, говоря о задержании участника акции протеста в Москве из-за брошенного стаканчика в полицейских, в Америке получил бы «выстрел в голову».
DixiNews вчера в 07:56
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AliExpress предложит заработать пользователям «ВКонтакте»

Понятно, что китайский ритейлер хочет нарастить через соцсеть охват аудитории, и наибольший интерес представляют блогеры, а так же магазины со своими площадками в соцсетях.
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Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
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