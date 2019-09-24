Энергетика
РБКНефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%
Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН. Reuters замечает, что на нефтяные цены оказали влияние слова Трампа, касающиеся торговой войны с Китаем.
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Цены на нефть пытаются стабилизироваться после резкого падения накануне
Московский Комсомолецвчера в 22:37
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:36, Вашингтон
Политика
Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Хоккей
«Трактор» — «Ак Барс»: хозяева произвели обратную замену вратаря
После двух голов во втором периоде «Трактор» произвёл обратную замену вратаря, вернув Федотова.
Чемпионат 11:23
Авто
Канадский автодилер выбросил 3000 новых BMW и MINI
В Канаде было обнаружено 3 тыс. неиспользованных автомобилей компаний BMW и MINI, которые 4 года ждут утилизации.
Car.ru вчера в 10:06
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Политика
Трамп прокомментировал публикацию разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию стенограммы переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, прошедших в июле 2019 года.
DP.RU 11:40
Политика
Госдеп США прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выразил "благодарность" Соединенным Штатам за то, что смог получить американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Народные новости вчера в 23:02
Общество
До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тыс. россиян
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Политика
Германия получила послание Путина по РСМД
В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Политика
Путин обсудит с членами правительства доходы населения России
Президент России Владимир Путин 25 сентября проведёт совещание с членами правительства, на котором будет обсуждаться рост доходов населения.
REGNUM вчера в 09:57
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science 23 сентября в 08:59
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
ТАСС 11:21
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Происшествия
У Boeing 767 загорелась стойка шасси при посадке в Барнауле
У самолета Boeing 767-300 при посадке в Барнауле загорелась стойка шасси. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «Интерфакс».
Известия 10:55
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 01:50
Космос
Рогозин поблагодарил украинцев за подготовку запуска «Союза-ФГ»
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил украинских специалистов за сопровождение работы системы управления ракеты-носителя «Союз-ФГ».
РБК 12:12
Происшествия
Следком установит причины пожара на российском траулере в Норвегии
Российская газета 11:58
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Наука
Робот Atlas от Boston Dynamics научился кувыркаться и вставать на руки
Американская компания Boston Dynamics продемонстрировала новые способности своего человекоподобного робота Atlas.
Planet Today 05:21
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Киберспорт
Подписчики PS Plus бесплатно получат The Last of Us и MLB The Snow 19
Подписчики сервиса PS Plus в октябре 2019 года бесплатно получат игры The Last of Us и MLB The Snow 19.
REGNUM 03:56
Общество
Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже
Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:19
Шоу-бизнес
Кристина Асмус намекнула на расставание с Гариком Харламовым
Слухи о разводе 31-летней Кристины Асмус с 38-летним Гариком Харламовым появились несколько месяцев назад.
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Политика
Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Культура
Раскрыта причина срыва Соловьева
Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер вчера в 13:01
Шоу-бизнес
В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein
В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.
АиФ Санкт-Петербург 06:20