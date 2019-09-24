Энергетика
РБКНефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%
Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН. Reuters замечает, что на нефтяные цены оказали влияние слова Трампа, касающиеся торговой войны с Китаем.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
Происшествия
Павел Устинов пообещал поддерживать фигурантов «московского дела»
Актер Павел Устинов, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на подписку о невыезде, сказал, что будет поддерживать других фигурантов московского дела .
Znak.com 12:37
Происшествия
Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Общество
МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений
578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.
Российская газета 14:50
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе
После ухода политолога из студии, ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
РИА Новости 14:22
Хоккей
«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Спартак»
Спорт-Экспресс 14:51
Футбол
Барселона — Вильярреал 2:0 (1-й тайм)
В предыдущем туре «Барселона» обыграл «Вальядолид» (2:0). Букмекер Pinnacle не сомневается в победе «Барселоны», предлагая на это коэффициент 1.3.
Vprognoze.ru 13:20
Экономика
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК вчера в 04:52
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»
«На фоне других выдвинутых российских картин у "Дылды" высокие шансы, говорить о шансах на фоне мировых картин пока рано»,— отмечает Федор Попов.
Коммерсантъ 13:03
Футбол
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
Коммерсантъ 14:14
Экономика
Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти»
Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».
РБК 14:39
Политика
В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 17:40
Кино
Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
Югополис 12:16
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Футбол
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC.
Красная весна 06:30
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Энергетика
Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Новак объяснил, что для расширения списка потребовалось бы менять законодательство страны и разрешать другим, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", поставлять газ украинской стороне.
Газета.Ru 14:34
Политика
Трамп заявил о получении денег от Китая и Украины сыном Байдена
Трамп назвал позором его поведение. Также он обвинил сына политика в получении денег от Китая и Украины.
Политическая Экспертиза 03:20
Автоспорт
Фоменко: надеюсь, что достаточно скоро я вернусь в автоспорт
Бывший инжиниринговый директор команды Формулы-1 «Маруся» и президент компании «Маруся Моторс» Николай Фоменко рассказал, что надеется через некоторое время принять участие в одном из автоспортивных проектов.
Чемпионат 05:32
Культура
В Минкультуры назвали ошибочной публикацию «культурного норматива»
Список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках проекта «культурный норматив школьника», был опубликован на сайте по ошибке, сообщила журналистам замминистра культуры РФ Алла Манилова.
Rambler News Service 12:32
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска скончался после попытки самоубийства
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покинувший пост, накануне, 23 сентября, пытался покончить с собой.
Газета.Ru 04:50
Киберспорт
Doom Eternal получила возрастной рейтинг
До релиза Doom Eternal осталась всего пара месяцев, так что брутальному шутеру про массовое истребление демонов пришла пора получить возрастной рейтинг.
Gmbox.ru 09:22
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Происшествия
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 11:34
Авто
Опубликовали данные о Kia Sorento нового поколения
В Сети накануне появилось рендерное изображение новинки, которое дает представление о том, как может выглядеть корейский внедорожник следующей генерации.
32CARS.ru 22 сентября в 13:56
Происшествия
ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники
Ранее, в 2018 году, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на техперевооружение НИИЭТ, ущерб превышает 92 млн руб.
Коммерсантъ 09:02
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму своего разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил опубликовать полную неотредактированную стенограмму его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия 14:26
Политика
В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21