Энергетика

РБКРБКНефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН. Reuters замечает, что на нефтяные цены оказали влияние слова Трампа, касающиеся торговой войны с Китаем.
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После выступления Трампа с трибуны ООН стоимость нефти рухнула более чем на 3%

Росбалт15:06

Цена на нефть упала после слов Трампа на Генассамблее ООН

Вестник Кавказа14:59

Нефть подешевела после выступлений Трампа на ООН

Газета.Ru14:41

Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

РБК14:26
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Павел Устинов пообещал поддерживать фигурантов «московского дела»

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Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»

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МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений

578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.
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Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе

После ухода политолога из студии, ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
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В предыдущем туре «Барселона» обыграл «Вальядолид» (2:0). Букмекер Pinnacle не сомневается в победе «Барселоны», предлагая на это коэффициент 1.3.
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«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

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РБК вчера в 04:52
Кино

Фильм «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»

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Коммерсантъ 13:03
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Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru 15:01
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Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

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Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти»

Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».
РБК 14:39
Политика

В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 17:40
Кино

Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»

Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Футбол

Сборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022

Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC.
Красная весна 06:30
Политика

Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США

США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Энергетика

Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

Новак объяснил, что для расширения списка потребовалось бы менять законодательство страны и разрешать другим, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", поставлять газ украинской стороне.
Газета.Ru 14:34
Политика

Трамп заявил о получении денег от Китая и Украины сыном Байдена

Трамп назвал позором его поведение. Также он обвинил сына политика в получении денег от Китая и Украины.
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Автоспорт

Фоменко: надеюсь, что достаточно скоро я вернусь в автоспорт

Бывший инжиниринговый директор команды Формулы-1 «Маруся» и президент компании «Маруся Моторс» Николай Фоменко рассказал, что надеется через некоторое время принять участие в одном из автоспортивных проектов.
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Культура

В Минкультуры назвали ошибочной публикацию «культурного норматива»

Список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках проекта «культурный норматив школьника», был опубликован на сайте по ошибке, сообщила журналистам замминистра культуры РФ Алла Манилова.
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Происшествия

Экс-мэр Новокуйбышевска скончался после попытки самоубийства

Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покинувший пост, накануне, 23 сентября, пытался покончить с собой.
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Doom Eternal получила возрастной рейтинг

До релиза Doom Eternal осталась всего пара месяцев, так что брутальному шутеру про массовое истребление демонов пришла пора получить возрастной рейтинг.
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Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
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Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 11:34
Авто

Опубликовали данные о Kia Sorento нового поколения

В Сети накануне появилось рендерное изображение новинки, которое дает представление о том, как может выглядеть корейский внедорожник следующей генерации.
32CARS.ru 22 сентября в 13:56
Происшествия

ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники

Ранее, в 2018 году, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на техперевооружение НИИЭТ, ущерб превышает 92 млн руб.
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Политика

Грета Тунберг ответила Трампу, изменив описание профиля в Twitter

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Политика

Трамп разрешил опубликовать стенограмму своего разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил опубликовать полную неотредактированную стенограмму его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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В Чечне отпраздновали 20-летие Объединенной группировки войск в СКФО

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В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами

Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
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