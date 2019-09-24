Энергетика

Газета.RuГазета.RuНефть подешевела после выступлений Трампа в ООН

Цены на нефть снизились более чем на 3% после заявление американского президента Дональда Трампа на трибуне Генассамблеи ООН.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

РБК14:26

Трамп «уронил» цены на нефть выступлением в ООН

Ридус16:13

После выступления Трампа с трибуны ООН стоимость нефти рухнула более чем на 3%

Росбалт15:06

Цена на нефть упала после слов Трампа на Генассамблее ООН

Вестник Кавказа14:59

Нефть подешевела после выступлений Трампа в ООН

Газета.Ru14:41

Речь Трампа в ООН обрушила цены на нефть

News.ru16:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 21:19, Вашингтон
Политика

В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 20:28
Общество

Висевшая над плитой француженки картина оказалась шедевром XIII века

Вести.Ru 11:33
Политика

СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО

Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Транспорт

Подтверждены проблемы с Sukhoi Superjet 100 в России

Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о случаях перегрузки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), пишет ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.
Lenta.ru 06:34
Путешествия

Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая

Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село".
Интерфакс 18:03
Музыка

Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении»

Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение - 2019» в Польше представит дуэт.
Слово и Дело 19:19
Армия и оружие

В России начали производить новый аналог американской винтовки AR-15

Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом американского стрелкового оружия полуавтоматической винтовки AR-15.
Политическая Экспертиза 21:11
Политика

Полицейские получат право объявлять гражданам о предостережении

Государственная дума во вторник, 24 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который закрепляет за сотрудниками полиции права объявлять гражданам официальное предостережение от совершения противоправного действия.
РБК 09:36
Кино

Вышел трейлер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, который сняли в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
ТАСС 10:09
Футбол

Чалова включили в топ-7 игроков вне пределов ведущих чемпионатов

Портал 90min.com составил список из семи луших игроков, выступающих вне пределов топовой пятёрки европейских чемпионатов.
Metaratings 17:05
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Происшествия

Холмск задолжал бизнесу 6 миллионов рублей

Установлено, что из-за ненадлежащего исполнения своих обязательств по ряду контрактов, заключенных в 2019 году, муниципалитет задолжал субъектам бизнеса 6 миллионов рублей.
АСТВ 20:43
Космос

24 сентября к земле приблизится крупный астероид

По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной 08:13
Кино

Анджелина Джоли вновь стала блондинкой

Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Футбол

Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко

Sportbox.RU вчера в 12:13
Происшествия

На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем

Вести.Ru 20:02
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru 15:01
Политика

Небензя: российским делегатам на ДВЗЯИ не выдали визы США

«Не только части российской делегации на Генассамблее, но еще и делегации на конференцию ДВЗЯИ, которая тоже пройдет в эту неделю высокого уровня, на которой будет выступать российский министр (иностранных дел Сергей Лавров), не выдали американские визы», - цитирует Небензю РИА Новости.
ТК Звезда 19:28
Происшествия

Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 11:34
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Общество

Миграционный отток из Забайкалья сохранится вопреки всему до 2030 года

Правительство Забайкальского края спрогнозировало сохранение оттока населения из региона до 2030 года вопреки различным мерам развития экономики, проект социально-экономического прогноза опубликован на официальном портале Забайкалья.
Чита.Ру 20:55
Футбол

«Ювентус» без Роналду одержал волевую победу над «Брешией»

Матч ТВ 16:58
Наука

Сухие пятна крови расскажут о редких наследственных заболеваниях

Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН изучают метод диагностики по сухим пятнам крови редких заболеваний у новорожденных, в том числе фенилкетонурии, которая может привести к олигофрении.
НДН.инфо 02:06
Политика

МИД Эстонии опроверг освобождение страны Красной армией

Эстонский МИД выступил с заявлением, в котором опроверг роль СССР в освобождении страны от нацистской Германии, назвав действия Красной Армии оккупацией.
Московский Комсомолец вчера в 11:03
Шоу-бизнес

В Англии на снимке УЗИ беременной девушки заметили ангела-хранителя

В Англии беременная девушка заметила на снимке УЗИ будущего малыша ангела-хранителя.
Актуальные Новости 04:48
Экономика

Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020-2022 годы

Владимир Путин и Дмитрий Медведев обсудили параметры бюджета на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов.
Российская газета вчера в 09:15
Политика

Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда

Московский Комсомолец 06:49
Общество

В ЮАР сыну принца принца Гарри и Меган Маркл дали новое имя

После встречи 5-месячный сын принца Гарри по местной традиции получил от женщин-старейшин имя на языке коса, одном из официальных языков ЮАР.
Российская газета 16:59
Экономика

Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета

Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".
Вести.Ru 08:22
Гаджеты

Дешевые телевизоры Xiaomi появились в продаже в России

Российская газета вчера в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное