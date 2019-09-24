Энергетика
Газета.RuНефть подешевела после выступлений Трампа в ООН
Цены на нефть снизились более чем на 3% после заявление американского президента Дональда Трампа на трибуне Генассамблеи ООН.
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Политика
В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 20:28
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Транспорт
Подтверждены проблемы с Sukhoi Superjet 100 в России
Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о случаях перегрузки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), пишет ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.
Lenta.ru 06:34
Путешествия
Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая
Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село".
Интерфакс 18:03
Музыка
Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении»
Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение - 2019» в Польше представит дуэт.
Слово и Дело 19:19
Армия и оружие
В России начали производить новый аналог американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом американского стрелкового оружия полуавтоматической винтовки AR-15.
Политическая Экспертиза 21:11
Политика
Полицейские получат право объявлять гражданам о предостережении
Государственная дума во вторник, 24 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который закрепляет за сотрудниками полиции права объявлять гражданам официальное предостережение от совершения противоправного действия.
РБК 09:36
Кино
Вышел трейлер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, который сняли в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
ТАСС 10:09
Футбол
Чалова включили в топ-7 игроков вне пределов ведущих чемпионатов
Портал 90min.com составил список из семи луших игроков, выступающих вне пределов топовой пятёрки европейских чемпионатов.
Metaratings 17:05
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Происшествия
Холмск задолжал бизнесу 6 миллионов рублей
Установлено, что из-за ненадлежащего исполнения своих обязательств по ряду контрактов, заключенных в 2019 году, муниципалитет задолжал субъектам бизнеса 6 миллионов рублей.
АСТВ 20:43
Космос
24 сентября к земле приблизится крупный астероид
По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной 08:13
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко
Sportbox.RU вчера в 12:13
Политика
Небензя: российским делегатам на ДВЗЯИ не выдали визы США
«Не только части российской делегации на Генассамблее, но еще и делегации на конференцию ДВЗЯИ, которая тоже пройдет в эту неделю высокого уровня, на которой будет выступать российский министр (иностранных дел Сергей Лавров), не выдали американские визы», - цитирует Небензю РИА Новости.
ТК Звезда 19:28
Происшествия
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 11:34
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Общество
Миграционный отток из Забайкалья сохранится вопреки всему до 2030 года
Правительство Забайкальского края спрогнозировало сохранение оттока населения из региона до 2030 года вопреки различным мерам развития экономики, проект социально-экономического прогноза опубликован на официальном портале Забайкалья.
Чита.Ру 20:55
Наука
Сухие пятна крови расскажут о редких наследственных заболеваниях
Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН изучают метод диагностики по сухим пятнам крови редких заболеваний у новорожденных, в том числе фенилкетонурии, которая может привести к олигофрении.
НДН.инфо 02:06
Политика
МИД Эстонии опроверг освобождение страны Красной армией
Эстонский МИД выступил с заявлением, в котором опроверг роль СССР в освобождении страны от нацистской Германии, назвав действия Красной Армии оккупацией.
Московский Комсомолец вчера в 11:03
Шоу-бизнес
В Англии на снимке УЗИ беременной девушки заметили ангела-хранителя
В Англии беременная девушка заметила на снимке УЗИ будущего малыша ангела-хранителя.
Актуальные Новости 04:48
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020-2022 годы
Владимир Путин и Дмитрий Медведев обсудили параметры бюджета на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов.
Российская газета вчера в 09:15
Политика
Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда
Московский Комсомолец 06:49
Общество
В ЮАР сыну принца принца Гарри и Меган Маркл дали новое имя
После встречи 5-месячный сын принца Гарри по местной традиции получил от женщин-старейшин имя на языке коса, одном из официальных языков ЮАР.
Российская газета 16:59
Экономика
Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета
Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".
Вести.Ru 08:22
Гаджеты
Дешевые телевизоры Xiaomi появились в продаже в России
Российская газета вчера в 09:20