Энергетика
REGNUMНефть преодолела отметку $31 за баррель
Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель. К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подорожали на $1,86 (6,37%), до $31,05 за баррель.
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Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
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