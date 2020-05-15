Энергетика
REGNUMНефть преодолела отметку $31 за баррель
Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель. К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подорожали на $1,86 (6,37%), до $31,05 за баррель.
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Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Lenta.ru вчера в 23:44
Здоровье
Число случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 1,4 тысячи
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Саратовской области превысило 1,4 тысячи, за сутки зарегистрировали 96 новых случаев, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:17
Общество
Во Владимирской области выявлено 45 случаев заражения коронавирусом
Владимир, 14 мая 2020, 11:53 — REGNUM Во Владимирской области 14 мая подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:53
Политика
Польша не разделила позицию Германии о виновнике Второй мировой войны
Газета.Ru 13 мая в 13:28
Политика
В ОДКБ предложили новую дату проведения парада Победы
Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, перенесенный из-за пандемии коронавируса, можно провести 24 июня – в день первого Парада в 1945 году на Красной площади – или в начале сентября, в день окончания Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.
Взгляд.ру 03:28
Наука
Взрывы помогут в создании сверхпрочных и термостойких материалов
При взрыве произойдёт соединение и сформируется материал с новыми уникальными свойствами.
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Общество
ЕГЭ может стартовать после 19 июня
До 13 мая в качестве предполагаемой даты старта тестирования рассматривалось 8 июня. Также накануне стало известно об отмене ОГЭ.
Европейско-Азиатские новости вчера в 09:21
Экономика
Мировой экономике спрогнозировали потери почти в 9 триллионов долларов
«Мировая экономика может понести убытки в размере от 5,8 триллиона до 8,8 триллиона долларов США, что эквивалентно 6,4-9,7 процентам глобального валового внутреннего продукта, в результате пандемии новой вызываемой коронавирусом болезни», — отмечается в документе.
Lenta.ru 01:13
Здоровье
Американский педиатр назвала проблемы системы здравоохранения США
Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 1,4 млн.
RT на русском 01:39
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru вчера в 12:25
Хоккей
Филип Ларсен: «В России казалось странным, что мы пожимаем руки каждый день. Сейчас мне это нравится»
Помню, когда я приехал в Россию, мне казалось странным, что мы пожимаем руки каждый день.
Sports.ru 02:58
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции
Согласно обращению главы управления Роспотребнадзора по региону Дмитрия Козловских, опубликованному в СМИ, текущая эпидемиологическая ситуация не соответствует принятию решения о переходе на первый этап снятия ограничений, в связи с чем губернатору предложено отменить указ о постепенном смягчении мер с 19 мая и продлить режим повышенной готовности.
РИА Новости 03:13
Политика
Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Происшествия
В Петербурге пассажир ударил сотрудника метро за просьбу надеть маску
В Петербурге мужчина ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в ответ на просьбу надеть защитную маску.
Газета.Ru 03:20
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
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В OnePlus 8 нашли уникальную функцию камеры
Lenta.ru 03:11
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Общество
Германия и Австрия откроют границу
Как заявила министр туризма Элизабет Кестингер, Себастьян Курц и Ангела Меркель договорились о том, что граница будет снова открыта.
Euromag.ru 13 мая в 06:16
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Общество
Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Предназначение масок и перчаток объяснил в своем Telegram-канале известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Live24 01:24
Армия и оружие
На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе
Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
Известия вчера в 18:45
Кино
Осенью выйдут финальные серии «Сверхъестественного»
В подвешенном состоянии оказалось производство многих фильмов и телесериалов в связи со строгими ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.
Live24 02:19
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera вчера в 07:11
Общество
Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
Словения стала первой европейской страной, заявившей об окончании эпидемии COVID-19, пишет Reuters.
Вечерняя Москва 03:04
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Экономика
В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
РБК вчера в 23:00
Технологии
Мошенники нашли новый способ доступа к онлайн-банкам россиян
Злоумышленники придумали новый способ получения доступа к интернет-банкингу россиян на фоне самоизоляции — они представляются сотрудниками банков и просят установить на смартфон программу для удаленного доступа, рассказала РИА Новости менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова.
ПРАЙМ вчера в 22:15
Здоровье
В Челябинской области умерло 16 больных коронавирусом
Pchela.News 02:32
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Наплевал на сестру: сын прибрал к рукам все наследство Ирины Цывиной
У Ирины Цывиной остались двое взрослых детей – сын Евгений и дочь Зинаида.
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