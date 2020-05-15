Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель. К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подорожали на $1,86 (6,37%), до $31,05 за баррель.

Здоровье Число случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 1,4 тысячи Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Саратовской области превысило 1,4 тысячи, за сутки зарегистрировали 96 новых случаев, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 590

Общество Во Владимирской области выявлено 45 случаев заражения коронавирусом Владимир, 14 мая 2020, 11:53 — REGNUM Во Владимирской области 14 мая подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. 631

Политика В ОДКБ предложили новую дату проведения парада Победы Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, перенесенный из-за пандемии коронавируса, можно провести 24 июня – в день первого Парада в 1945 году на Красной площади – или в начале сентября, в день окончания Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

Наука Взрывы помогут в создании сверхпрочных и термостойких материалов При взрыве произойдёт соединение и сформируется материал с новыми уникальными свойствами.

Общество ЕГЭ может стартовать после 19 июня До 13 мая в качестве предполагаемой даты старта тестирования рассматривалось 8 июня. Также накануне стало известно об отмене ОГЭ. 118

Экономика Мировой экономике спрогнозировали потери почти в 9 триллионов долларов «Мировая экономика может понести убытки в размере от 5,8 триллиона до 8,8 триллиона долларов США, что эквивалентно 6,4-9,7 процентам глобального валового внутреннего продукта, в результате пандемии новой вызываемой коронавирусом болезни», — отмечается в документе.

Общество Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. 834

Общество Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции Согласно обращению главы управления Роспотребнадзора по региону Дмитрия Козловских, опубликованному в СМИ, текущая эпидемиологическая ситуация не соответствует принятию решения о переходе на первый этап снятия ограничений, в связи с чем губернатору предложено отменить указ о постепенном смягчении мер с 19 мая и продлить режим повышенной готовности. 164

Общество Германия и Австрия откроют границу Как заявила министр туризма Элизабет Кестингер, Себастьян Курц и Ангела Меркель договорились о том, что граница будет снова открыта. 17

Общество Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров). 2,6K

Армия и оружие На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины. 7

Кино Осенью выйдут финальные серии «Сверхъестественного» В подвешенном состоянии оказалось производство многих фильмов и телесериалов в связи со строгими ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. 3

Игры На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5 В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года. 113

Общество «Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2» В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона. 1,2K