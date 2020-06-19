Энергетика
REGNUMЦена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель
Москва, 19 июня 2020, 16:05 — REGNUM Цены эталонных марок нефти 19 июня с утра растут, и к вечеру рост усиливается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Энергетика
Сланцевый коллапс: CША станут рекордсменом по падению нефтедобычи
Падение добычи В 2019 году американцы вырвались в лидеры по нефтедобыче, опередив Россию и Саудовскую Аравию, — помогла сланцевая нефть.
РИА Новости 18 июня в 01:00
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 14:54
Наука
Человеческий ген удвоил толщину коры мозга у обезьян
Экономика сегодня вчера в 10:21
Футбол
«Тоттенхэм» упустил победу над «Манчестер Юнайтед»
Лондон, 20 июня 2020, 00:12 — REGNUM 19 июня «Тоттенхэм» в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» упустил победу над «Манчестер Юнайтед».
REGNUM вчера в 17:12
Политика
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 11:23
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru 17 июня в 23:44
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Общество
В Кузбассе сняли еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса
Выставочные залы и выставочные центры, танцевальные студии и кружки возвращаются к работе в Кузбассе, учебные центры возобновляют программы профессионального обучения безработных граждан.
Прокопьевск.ру вчера в 14:19
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС вчера в 16:33
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 18 июня в 22:22
Гаджеты
NVIDIA готовит GeForce RTX 3090 и 3080
На просторах интернета появилось довольно много информации о видеокартах GeForce RTX 3090 и 3080, которые вроде как компания NVIDIA планирует выпустить в ближайшем будущем.
Megaobzor.com вчера в 13:06
Общество
Красноярцы могут бесплатно сделать тест на антитела к коронавирусу
Все желающие сделать тест могут пройти анкетирование здесь и здесь с 19 по 29 июня. Запись на исследование по телефону не проводится.
ИА 1-Line вчера в 23:00
Общество
Собянин призвал продлить удаленную работу
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
Газета.Ru вчера в 16:27
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Футбол
Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.
РИА Новости вчера в 15:37
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru вчера в 12:20
Политика
Премьер-министр Армении не приедет в Москву на парад Победы
В Москву уже согласились приехать главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Узбекистана.
Эхо Москвы вчера в 11:31
Общество
Агроном дала советы по мытью ягод
19 июня специалисты Роскачества поделились советами по выбору вкусной и качественной черешни.
Известия вчера в 21:09
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru 18 июня в 10:56
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Общество
В Москве с начала года выросло количество фальшивых пятитысячных купюр
Количество фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло в Москве с начала года.
ТАСС вчера в 20:00
Политика
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости вчера в 18:56
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму
Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
Bimru.ru вчера в 06:52
Происшествия
В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки
Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:40
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября
Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета 18 июня в 12:58
Армия и оружие
Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны
Министерство обороны России рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 18 июня в 18:50