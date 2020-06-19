Энергетика

REGNUMREGNUMЦена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель

Москва, 19 июня 2020, 16:05 — REGNUM Цены эталонных марок нефти 19 июня с утра растут, и к вечеру рост усиливается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Рост цен на нефть продолжает замедляться из-за опасений относительно экономики

ПРАЙМвчера в 13:33

Доллар, нефть и коронавирус на 19 июня

Право.рувчера в 04:52

Рост котировок Brent и WTI замедлился

Росбалтвчера в 08:24

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на август на Лондонской нефтяной бирже 19 июня в 12:21 MSK составил $42.80 за баррель (+$1.29; +3.18%)

АК&Мвчера в 07:05

Цена на нефть WTI превысила $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 05:22

Нефть растет в цене благодаря сокращениям ОПЕК+

REGNUMвчера в 11:41

Цена нефти Brent превысила $42 после мониторингового комитета ОПЕК+

РБКвчера в 02:34
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Энергетика

Сланцевый коллапс: CША станут рекордсменом по падению нефтедобычи

Падение добычи В 2019 году американцы вырвались в лидеры по нефтедобыче, опередив Россию и Саудовскую Аравию, — помогла сланцевая нефть.
РИА Новости 18 июня в 01:00
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости вчера в 14:39
1K
Политика

Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО

Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 14:54
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Наука

Человеческий ген удвоил толщину коры мозга у обезьян

Экономика сегодня вчера в 10:21
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Футбол

«Тоттенхэм» упустил победу над «Манчестер Юнайтед»

Лондон, 20 июня 2020, 00:12 — REGNUM 19 июня «Тоттенхэм» в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» упустил победу над «Манчестер Юнайтед».
REGNUM вчера в 17:12
Политика

Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 11:23
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Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru 17 июня в 23:44
3,6K
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Общество

В Кузбассе сняли еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса

Выставочные залы и выставочные центры, танцевальные студии и кружки возвращаются к работе в Кузбассе, учебные центры возобновляют программы профессионального обучения безработных граждан.
Прокопьевск.ру вчера в 14:19
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Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС вчера в 16:33
11
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль

Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 18 июня в 22:22
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Гаджеты

NVIDIA готовит GeForce RTX 3090 и 3080

На просторах интернета появилось довольно много информации о видеокартах GeForce RTX 3090 и 3080, которые вроде как компания NVIDIA планирует выпустить в ближайшем будущем.
Megaobzor.com вчера в 13:06
Общество

Красноярцы могут бесплатно сделать тест на антитела к коронавирусу

Все желающие сделать тест могут пройти анкетирование здесь и здесь с 19 по 29 июня. Запись на исследование по телефону не проводится.
ИА 1-Line вчера в 23:00
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Общество

Собянин призвал продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
Газета.Ru вчера в 16:27
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Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
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Футбол

Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.
РИА Новости вчера в 15:37
1
Общество

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru вчера в 12:20
1,5K
Политика

Премьер-министр Армении не приедет в Москву на парад Победы

В Москву уже согласились приехать главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Узбекистана.
Эхо Москвы вчера в 11:31
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Общество

Агроном дала советы по мытью ягод

19 июня специалисты Роскачества поделились советами по выбору вкусной и качественной черешни.
Известия вчера в 21:09
Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Lenta.ru вчера в 08:57
1,7K
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru 18 июня в 10:56
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
3,9K
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Общество

В Москве с начала года выросло количество фальшивых пятитысячных купюр

Количество фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло в Москве с начала года.
ТАСС вчера в 20:00
1
Политика

Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости вчера в 18:56
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Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму

Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
Bimru.ru вчера в 06:52
3
Происшествия

В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки

Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:40
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Игры

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября

Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета 18 июня в 12:58
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Армия и оружие

Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны

Министерство обороны России рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 18 июня в 18:50
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