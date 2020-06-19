Москва, 19 июня 2020, 16:05 — REGNUM Цены эталонных марок нефти 19 июня с утра растут, и к вечеру рост усиливается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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Футбол «Тоттенхэм» упустил победу над «Манчестер Юнайтед» Лондон, 20 июня 2020, 00:12 — REGNUM 19 июня «Тоттенхэм» в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» упустил победу над «Манчестер Юнайтед».

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