Энергетика

REGNUMREGNUMНефть приближается к $67 за баррель

Мировые цены на нефть установили новые сессионные максимумы, нефть Brent приближается к $67 за баррель в ходе торгов 19 декабря.
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