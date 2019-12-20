Мировые цены на нефть установили новые сессионные максимумы, нефть Brent приближается к $67 за баррель в ходе торгов 19 декабря.

Нефть приближается к $67 за баррель

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