Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть по итогам торгов среды изменились незначительно
Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,01 доллара и составили 60,93 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть подорожала.
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Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Стрелок, открывший 19 декабря огонь у здания ФСБ на Лубянке и убивший сотрудника службы, жил в подмосковном Подольске вместе с матерью, сообщают СМИ.
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В Польше российские МиГ-29 предпочли американским F-35
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Общество
В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Умерла сыгравшая «девушку Бонда» актриса Клодин Оже
Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
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Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США
Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.
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Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
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ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Президент Белоруссии прилетел в Санкт-Петербург
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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На Netflix вышел сериал «Ведьмак»
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В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях
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На Украине отказались считать земли за пределами Подмосковья русскими
«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — сказал Турчинов.
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Происшествия
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Культура
Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года
Происшествия
Ребенка госпитализировали после обеда в школьной столовой в Смоленске
В сообщении на сайте СУ СК указывается, что накануне, 19 декабря, учащуюся одной из местных школ госпитализировали после того, как она выпила чай в столовой учебного заведения.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Происшествия
Что известно о мужчине, который устроил стрельбу на Лубянке
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
Происшествия
Москва установила рекорд по эвакуированным за сутки
В минувший четверг, 19 декабря, Москва побила рекорд по количеству «заминированных» зданий и эвакуированных из них людей.
Происшествия
В Москве завели дело после ранения мужчины у фитнес-клуба в Марьино
В Москве завели уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба в районе Марьино, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
Общество
В России предложили провести перепись сим-карт
Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
В сенате США грозят "фатальными санкциями" прокладчику Nord Stream 2. Об этом заявили Тед Круз и Рон Джонсон швейцарско-нидерландской компании Allseas.
Здоровье
Средняя зарплата врачей в Екатеринбурге составляет 70 тысяч
В Екатеринбурге средняя зарплата врачей достигла суммы 70 тысяч рублей.
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Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией
Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
Шоу-бизнес
Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались после года отношений
Кажется, отношения Ченнинга Татума и Джесси Джей подошли к концу — инсайдеры сообщили о расставании звезд.