Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть по итогам торгов среды изменились незначительно

Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,01 доллара и составили 60,93 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть подорожала.
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