Энергетика
REGNUMНефть торгуется по цене $66 за баррель
К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent опустились в цене на 35 центов (0,53%), до $66,19 за баррель. Чуть раньше в ходе торговой сессии «мировой эталон» находился ниже $66 за баррель.
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Общество
РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei
Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.
Политика
Россия и Украина подписали протокол договора по транзиту газа
Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований, сообщает "Интерфакс".
Экономика
В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года.
Происшествия
СК сообщил о втором погибшем в ходе стрельбы на Лубянке
Авто
Представлен седан Hyundai Aura меньше и дешевле «Соляриса»
Южнокорейская компания Hyundai представила в Индии новый субкомпактный седан Hyundai Aura.
Политика
Путин рассказал о невыполненных пунктах договора о Союзном государстве
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие пункты этого соглашения.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Армия и оружие
Две атомные подлодки проекта «Ясень-М» заложат 9 мая 2020 года
Кстати, в пятницу глава "Севмаша" заявил также и о том, что в 2020 году Военно-морской флот России получит четыре атомные подводные лодки.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Политика
Партия Петра Порошенко сообщила об обысках в своем офисе
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко заявила об обысках в своем офисе.
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына
В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Общество
В Волгограде установили памятник Сталину
Волгоградские коммунисты установили бронзовый бюст Иосифа Сталина возле здания областного комитета партии.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Происшествия
Обвиняемого в попытке подрыва «Сапсана» осудили на 22 года
Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима Эмома Бухоева за попытку организовать крушение поезда «Сапсан» в 2017 году, передает ТАСС.
Политика
Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии
Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Общество
В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в прозрачном платье
Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена в бежевом прозрачном платье. Снимок размещен в соцсети Instagram.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
По информации репортеров программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ, премьерный фильм Аллы Борисовны не принес ей никакой прибыли.
Хоккей
«Айлендерс» обыграл «Бостон», Варламов стал первой звездой встречи
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала фото в полупрозрачном платье
Для фотосессии Рудковская подобрала необычный образ. Она надела полностью полупрозрачное платье.
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
Культура
«Симпсоны» отпраздновали свое 30-летие
Здоровье
Эти три продукта защитят от рака
Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Политика
Путин с интересной мимикой сказал про отмену двух сроков подряд
Путин имел в виду, что по Конституции сейчас пост президента нельзя занимать больше двух сроков подряд, а не подряд — можно.