Энергетика

REGNUMREGNUMНефть торгуется по цене $66 за баррель

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent опустились в цене на 35 центов (0,53%), до $66,19 за баррель. Чуть раньше в ходе торговой сессии «мировой эталон» находился ниже $66 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нефть дешевеет в преддверии рождественских праздников

ПРАЙМ13:33

Нефть снова опустилась ниже $66 за баррель

REGNUM13:37

Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:17

Нефть Brent торгуется выше 66,6 долл. США/барр., по WTI не все так однозначно

Neftegaz.ru03:46

Нефть незначительно изменилась в цене

Московский Комсомолец01:33

Мировые цены на нефть по итогам торгов четверга выросли

Банки.ру01:11

Цены на нефть усилили снижение

Финмаркет10:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:12, Ашберн
Общество

РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei

Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.
Ведомости 06:36
Политика

Россия и Украина подписали протокол договора по транзиту газа

Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 13:59
Экономика

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года.
РИА Новости 12:40
Происшествия

СК сообщил о втором погибшем в ходе стрельбы на Лубянке

RT на русском 13:30
Здоровье

В школе в Купчино пять учеников заболели гепатитом после буфетчицы

Online47.ru 04:55
Авто

Представлен седан Hyundai Aura меньше и дешевле «Соляриса»

Южнокорейская компания Hyundai представила в Индии новый субкомпактный седан Hyundai Aura.
Автоновости дня вчера в 08:21
Политика

Путин рассказал о невыполненных пунктах договора о Союзном государстве

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие пункты этого соглашения.
Московский Комсомолец 06:55
Экономика

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

Известия 11:45
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Армия и оружие

Две атомные подлодки проекта «Ясень-М» заложат 9 мая 2020 года

Кстати, в пятницу глава "Севмаша" заявил также и о том, что в 2020 году Военно-морской флот России получит четыре атомные подводные лодки.
Российская газета 12:25
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости 07:00
Политика

Партия Петра Порошенко сообщила об обысках в своем офисе

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко заявила об обысках в своем офисе.
Известия 12:39
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Говорит Москва вчера в 23:22
Общество

В Волгограде установили памятник Сталину

Волгоградские коммунисты установили бронзовый бюст Иосифа Сталина возле здания областного комитета партии.
Российская газета 04:10
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском 09:15
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Происшествия

Обвиняемого в попытке подрыва «Сапсана» осудили на 22 года

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима Эмома Бухоева за попытку организовать крушение поезда «Сапсан» в 2017 году, передает ТАСС.
РБК 07:15
Политика

Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
РИА Новости 13:10
Общество

В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России

Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Lenta.ru 04:45
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в прозрачном платье

Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена в бежевом прозрачном платье. Снимок размещен в соцсети Instagram.
Слово и Дело вчера в 10:00
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

По информации репортеров программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ, премьерный фильм Аллы Борисовны не принес ей никакой прибыли.
Gazeta.SPb 17 декабря в 13:55
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Бостон», Варламов стал первой звездой встречи

РИА Новости вчера в 23:30
Происшествия

В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера

РИА Новости 13:09
Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала фото в полупрозрачном платье

Для фотосессии Рудковская подобрала необычный образ. Она надела полностью полупрозрачное платье.
Kleo.ru 05:48
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
ToDay News Ufa вчера в 05:51
Культура

«Симпсоны» отпраздновали свое 30-летие

iReactor 17 декабря в 16:58
Здоровье

Эти три продукта защитят от рака

Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Evo-rus.com 18 декабря в 01:12
Политика

Путин с интересной мимикой сказал про отмену двух сроков подряд

Путин имел в виду, что по Конституции сейчас пост президента нельзя занимать больше двух сроков подряд, а не подряд — можно.
Московский Комсомолец вчера в 06:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное