К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent опустились в цене на 35 центов (0,53%), до $66,19 за баррель. Чуть раньше в ходе торговой сессии «мировой эталон» находился ниже $66 за баррель.

Нефть торгуется по цене $66 за баррель

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