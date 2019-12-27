Энергетика
REGNUMНефть приближается к $68 за баррель
Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря. К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли в цене на 62 цента (0,92%), до $67,82 за баррель.
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Политика
Украинских пленных доставили в пункт обмена
Пленные украинцы доставлены на контрольный пункт въезда-выезд (КПВВ) «Майорский», где будет проходить обмен удерживаемыми лицами.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Общество
Циклон к вечеру 29 декабря принесет в Петербург сильный ветер и снег
29 декабря, в воскресенье, в Петербурге ожидаются усиление ветра и снег.
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в нападении у синагоги под Нью-Йорком
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении нападения с ножом неподалеку от здания синагоги в районе Монси (штат Нью-Йорк), в результате которого пострадали пять человек.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» назвал Андрея Малахова проституткой
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток
"Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Джексона в бою турнира Bellator 237
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко на совместном турнире Bellator и Rizin в японском городе Сайтама уже в первом раунде нокаутировал американца Куинтона Джексона в одном из своих последних боев в карьере.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Происшествия
В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга
В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
Политика
В МИД России появился новый департамент по информационной безопасности
В Министерстве иностранных дел России создан 42-й департамент, который будет курировать работу в области международной информационной безопасности.
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах.
Армия и оружие
США усилили военную активность у Чукотки
Соединённые Штаты усилили свою военную активность у берегов Чукотки, проводя учения и наращивая состав группировок, сообщил глава штаба Объединённого командования Вооружёнными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.
Общество
Илон Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользователям на своей странице в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Фигурное катание
Тутберидзе прервала пресс-конференцию Щербаковой, Трусовой и Косторной
Общество
Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов
Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Наука
Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Экономика
На Украине подсчитали потери от российских санкций
Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.
Здоровье
Стало известно, как курские поликлиники будут работать в праздники
Как рассказала председатель областного комитета здравоохранения Елена Палферова, все стационары и скорая помощь работают в штатном режиме, поликлиники - по графикам.
Происшествия
Гимнастка сорвалась во владивостокском цирке вниз головой
Общество
Американский кардиолог подал в суд на Apple
Кардиолог из Университета Нью-Йорка Джозеф Визел заявил, что Apple использует его запатентованный способ отслеживания сердцебиения.
Биатлон
Юрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой»
Екатерина Юрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой».
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Экономика
Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке
Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.