Энергетика

REGNUMREGNUMНефть приближается к $68 за баррель

Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря. К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли в цене на 62 цента (0,92%), до $67,82 за баррель.
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Нефть торгуется вблизи 3-месячных максимумов

Финмаркет27 декабря в 08:33

Цены на нефть растут

RT на русском27 декабря в 00:39

Нефть дорожает на оптимизме вокруг экономики США

ПРАЙМ27 декабря в 00:07

Котировки Brent и WTI держатся вблизи максимумов за три месяца

Росбалт27 декабря в 07:11

Нефть установилась на отметке выше $68 за баррель

REGNUM27 декабря в 11:34

Нефть растёт на фоне оптимизма в отношении сделки США и КНР

News.ru26 декабря в 01:00

Неделя на нефтяном рынке завершилась ростом цен на сырье

Московский Комсомолец27 декабря в 21:24
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Политика

Украинских пленных доставили в пункт обмена

Пленные украинцы доставлены на контрольный пункт въезда-выезд (КПВВ) «Майорский», где будет проходить обмен удерживаемыми лицами.
Известия 03:45
Происшествия

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАСС вчера в 23:01
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Общество

Циклон к вечеру 29 декабря принесет в Петербург сильный ветер и снег

29 декабря, в воскресенье, в Петербурге ожидаются усиление ветра и снег.
Невские Новости 00:35
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в нападении у синагоги под Нью-Йорком

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении нападения с ножом неподалеку от здания синагоги в районе Монси (штат Нью-Йорк), в результате которого пострадали пять человек.
ТАСС 01:56
Хоккей

Cборная России отказалась от утренней раскатки перед матчем с США на МЧМ-2020

Чемпионат 04:13
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде

РИА Новости вчера в 08:56
Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» назвал Андрея Малахова проституткой

РИА Новости вчера в 20:39
Общество

«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток

"Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.
ТАСС 03:24
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Джексона в бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко на совместном турнире Bellator и Rizin в японском городе Сайтама уже в первом раунде нокаутировал американца Куинтона Джексона в одном из своих последних боев в карьере.
РИА Новости 02:32
Происшествия

В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб

РБК 04:52
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Происшествия

В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга

В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
Газета.Ru 02:47
Политика

В МИД России появился новый департамент по информационной безопасности

В Министерстве иностранных дел России создан 42-й департамент, который будет курировать работу в области международной информационной безопасности.
РБК вчера в 21:10
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах.
РИА Новости вчера в 22:34
Армия и оружие

США усилили военную активность у Чукотки

Соединённые Штаты усилили свою военную активность у берегов Чукотки, проводя учения и наращивая состав группировок, сообщил глава штаба Объединённого командования Вооружёнными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.
News.ru 03:46
Общество

Илон Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользователям на своей странице в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Газета.Ru 04:16
Фигурное катание

Тутберидзе прервала пресс-конференцию Щербаковой, Трусовой и Косторной

Sport24.ru вчера в 10:43
Общество

Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов

Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
РИА Новости вчера в 09:46
Наука

Вулканизм оказался связан с вращением Земли

Популярная механика вчера в 11:50
Экономика

На Украине подсчитали потери от российских санкций

Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.
REGNUM 27 декабря в 18:50
Здоровье

Стало известно, как курские поликлиники будут работать в праздники

Как рассказала председатель областного комитета здравоохранения Елена Палферова, все стационары и скорая помощь работают в штатном режиме, поликлиники - по графикам.
Городские известия (г. Курск) 27 декабря в 12:27
Происшествия

Гимнастка сорвалась во владивостокском цирке вниз головой

Владивосток-Новости 02:02
Общество

Американский кардиолог подал в суд на Apple

Кардиолог из Университета Нью-Йорка Джозеф Визел заявил, что Apple использует его запатентованный способ отслеживания сердцебиения.
UfaTime.ru вчера в 09:29
Биатлон

Юрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой»

Екатерина Юрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой».
Матч ТВ вчера в 11:58
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Известия вчера в 17:07
Общество

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Lenta.ru вчера в 07:08
Экономика

Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
РБК 26 декабря в 05:39
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 27 декабря в 17:19
Происшествия

На Сахалине раздетую женщину проволокли по подъездной лестнице

Газета.Ru 02:38
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