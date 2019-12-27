Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря. К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли в цене на 62 цента (0,92%), до $67,82 за баррель.

Нефть приближается к $68 за баррель

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Гаджеты Дизайн iPad Pro 2020 полностью раскрыт OnLeaks сообщает, что модели iPad Pro 2020 ничем не будут отличатся от модели, выпущенной осенью 2018 года.

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