Энергетика

REGNUMREGNUMНефть приближается к $68 за баррель

Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря. К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли в цене на 62 цента (0,92%), до $67,82 за баррель.
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В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом.
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Альфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам

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В последнее время все чаще появляются слухи о проблемах Боярского со здоровьем.
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Киберкомандование Соединенных Штатов начало работу над тактикой ведения информационной войны, которая может быть применена в отношении России.
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Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

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В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет с 95 пассажирами

В Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air, сообщает пресс-служба международного аэропорта Алматы.
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Экономика

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Происшествия

Пенсионерка из Калмыкии осуждена за содействие террористам

В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".
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