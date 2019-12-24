Энергетика

REGNUMREGNUMНефть поднялась выше $67 за баррель

Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.
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Нефть дорожает, баррель Brent перевалил за $68

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Нефть приближается к $68 за баррель

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Мировые цены на нефть растут

RT на русском24 декабря в 00:14

Цены на нефть растут, Brent достигла $67 за баррель

Финмаркет24 декабря в 10:42

Стоимость нефти марки Bernt возросла до $66,48 за баррель

Московский Комсомолец24 декабря в 00:28

Нефть слабо дорожает на предпраздничных торгах

ПРАЙМ24 декабря в 00:38

Нефть растёт на фоне позитивных процессов в глобальной экономике

News.ru25 декабря в 01:21
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Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Хоккей

Малыхин сменил «Трактор» на «Спартак»

Нападающий «Трактора» Федор Малыхин, в пятницу расторгнувший контракт с челябинцами, продолжит карьеру в стане столичного «Спартака».
Sportbox.RU 10:37
Политика

В Крыму сочли заявление США о запуске поездов по мосту завистью

23 декабря состоялся запуск первых поездов по Крымскому мосту, на открытии которого присутствовал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 16:55
Фигурное катание

Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России

Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
РИА Новости 10:01
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Коммерсантъ 09:00
Футбол

Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.
РБК 07:33
Общество

Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Российская газета вчера в 11:04
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Политика

В посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
Газета.Ru 08:30
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла при сдаче ГТО в бассейне

Газета.Ru 08:30
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости 05:51
Общество

В Роскачестве дали рекомендации по выбору колбасы к новогоднему столу

Например, шпик на срезе сервелата должен быть белым или чуть розоватым, желтый цвет говорит о том, что колбаса просрочена.
REGNUM 00:53
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
RT на русском 11:04
Экономика

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных украинской компании по решению Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ 11:38
Политика

Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения

РИА Новости 09:08
Политика

Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ

Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.
Lenta.ru 10:27
Общество

Суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей НПО Лавочкина

Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей из бюджета структуры «Роскосмоса» АО «НПО Лавочкина».
RT на русском 11:15
Кино

В японском трейлере «Соника в кино» показали малыша Соника

Кинокомпания Paramount Pictures на своём японском YouTube-канале опубликовала новый трейлер фильма «Соник в кино», в котором авторы показали малыша Соника.
Игромания.ру 02:59
Происшествия

Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре

Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA.
Вести.Ru 05:43
Происшествия

На авиазаводе в Канзасе прогремел взрыв

Вести.Ru 11:26
Общество

Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
ТАСС 11:34
Армия и оружие

Для российских Су-57 нашли покупателя

Lenta.ru 10:02
Футбол

Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»

По информации источника, футболист уже проходит медобследование в Казани.
Kazanfirst.ru 08:25
Происшествия

В Великом Новгороде из-за гибели подростка задержаны полицейские

В Великом Новгороде задержаны сотрудники полиции, в отношении которых возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
REGNUM 09:12
Авто

В Сети появились первые фото российского электромобиля «Монарх»

Первые фотографии российского электромобиля «Монарх» были опубликованы в Сети 27 декабря.
Известия 05:02
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила разрыв с хоккеистом Телегиным

Полина Смирнова (Пелагея) официально заявила о расставании с хоккеистом Иваном Телегиным.
Москва 24 вчера в 06:22
Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украинские власти взыскали первый штраф с казахстанской авиакомпании Euro-Asia Air за полет над Республикой Крым на сумму почти в $6 тыс. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявило командование воздушных сил Украины со ссылкой на авиационную службу страны.
Известия 10:34
Музыка

Егор Крид борется за сердце Кристины Асмус в клипе на трек «Love Is»

Егор Крид выпустил клип на песню «Love Is». Он стилизован под американскую комедию о подростках.
Афиша Daily 08:48
Здоровье

Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Не рекомендовано пить при панкреатите – это чревато серьезными осложнениями, рассказал «Аргументам и фактам» гастроэнтеролог Алексей Парамонов.
МедиаПоток вчера в 07:14
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