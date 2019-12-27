Энергетика
REGNUMНефть приближается к $68 за баррель
Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря. К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли в цене на 62 цента (0,92%), до $67,82 за баррель.
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Футбол
Роналду назвал главный трофей в своей карьере
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал Goal.com, что из всех своих трофеев он больше всего ценит звание чемпиона Европы.
Футбол
Егоров ушел с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покидает свой пост.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Фигурное катание
Трусова не смогла сделать тройной аксель в короткой программе
Фигуристка Александра Трусова сорвала прыжковый элемент во время проката короткой программы на чемпионате России в Красноярске.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Политика
Турция призывает Европу поддержать «Турецкий поток»
Трубопровод предназначен для турецкого рынка и для Южной Европы Напомним, газопровод "Турецкий поток" прокладывается по дну Черного моря из России в Турцию и далее в европейские страны.
Здоровье
Глава самарской «Службы Крови» объяснил запрет геям быть донорами
На сайте Самарской областной клинической станции переливания крови в подразделе "Противопоказания" раздела "Для донора" указано, что абсолютное ограничение от сдачи крови накладывается на "лиц, относящихся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)".
Происшествия
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды
Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Наука
Воду и нефть разделили тончайшей мембраной
Ученые из Университета Кобе разработали ультратонкую мембрану из устойчивого к загрязнению кремнезема для высокоэффективного отделения нефти от воды.
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в центре Москвы
Мужчина с ножом ворвался в храм Сергия Радонежского в центре Москвы, угрожал прихожанам и поранился, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 27 декабря.
Общество
Канадское телевидение вырезало Трампа из фильма «Один дома 2»
Политика
Путин обсудил с Совбезом России ситуацию в сирийском Идлибе
«В развитие телефонных разговоров, которые состоялись у президента в последние дни с зарубежными коллегами, обсуждалась ситуация в Сирии с упором на проблему повышения террористической активности в Идлибе, затрагивалось положение дел в Ливии, участники высказывались в пользу поддержки международных усилий по урегулированию в этой стране», — цитирует его «РИА Новости».
Общество
В Москве похищен лимузин Сталина
Общество
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка золотистого ретривера
Президент России Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой щенка золотистого ретривера, сообщает правительство Калужской области.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк удивила поклонников огромными ступнями
Девушка сидит на столике в стильных белых джинсах и куртке, но все внимание привлекают ступни звезды.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Политика
Трутнев потребовал объявить выговор замглавы Минпромторга Евтухову
Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев потребовал объявить выговор замглавы Минпромторга Евтухову.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете
МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
Армия и оружие
ВДВ в 2020 году пополнятся 18 новыми формированиями
Воздушно-десантные войска (ВДВ) пополнятся в 2020 году 18 новыми формированиями, заявил на селекторном совещании в Минобороны командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.
Общество
Умерла руководитель «Современника» Галина Волчек
Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
Шоу-бизнес
Беременная жена Тарасова сломала руку
Беременная жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сломала руку. Об этом девушка сообщила в своём инстаграме.
Политика
В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании
Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Спорт
Шулепов о скандале с костюмом: я передаю образ Шиндлера, а не нациста
Российский фигурист Антон Шулепов рассказал об обиде, которую ему нанесли люди, неверно понявшие его задумку в произвольной программе текущего сезона и назвавшие самого спортсмена нацистом.