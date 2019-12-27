Энергетика

REGNUMREGNUMНефть приближается к $68 за баррель

Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря. К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли в цене на 62 цента (0,92%), до $67,82 за баррель.
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Подробнее о событии

Котировки Brent и WTI держатся вблизи максимумов за три месяца

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Нефть растёт на фоне оптимизма в отношении сделки США и КНР

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Нефть установилась на отметке выше $68 за баррель

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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже в 15:15 MSK 27 декабря составил $68.09 за баррель

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Цены на нефть растут

RT на русском00:39

Нефть торгуется вблизи 3-месячных максимумов

Финмаркет08:33
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Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

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«Салават Юлаев» проиграл «Амбри Пиотте» в матче Кубка Шпенглера

Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" уступили швейцарскому клубу "Амбри Пиотта" в стартовом матче Кубка Шпенглера.
РИА Новости вчера в 11:54
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ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
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Лимузин Сталина украли на севере Москвы

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Экономика

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Ученые подвели космические итоги уходящего года. Они дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной.
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Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Липецкой области есть ребенок

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Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
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Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
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Британский посол описал Россию тремя словами

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РИА Новости 04:58
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