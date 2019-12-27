Энергетика

REGNUMREGNUMНефть приближается к $68 за баррель

Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря. К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли в цене на 62 цента (0,92%), до $67,82 за баррель.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:49, Ашберн
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Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд

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Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

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Протестующие заблокировали бывшим бойцам «Беркута» выезд из СИЗО

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Что говорили в сборной России после разгрома Канады на МЧМ-2020

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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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Россия и Украина продолжают переговоры по газу в Вене

ПАО «Газпром» сообщает о продолжении переговоров России и Украины по газу в Вене, которые начались в четверг.
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