Энергетика

REGNUMREGNUMНефть приближается к $68 за баррель

Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря. К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли в цене на 62 цента (0,92%), до $67,82 за баррель.
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Нефть торгуется вблизи 3-месячных максимумов

Финмаркетвчера в 08:33

Цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 00:39

Нефть дорожает на оптимизме вокруг экономики США

ПРАЙМвчера в 00:07

Котировки Brent и WTI держатся вблизи максимумов за три месяца

Росбалтвчера в 07:11

Нефть установилась на отметке выше $68 за баррель

REGNUMвчера в 11:34

Нефть растёт на фоне оптимизма в отношении сделки США и КНР

News.ru26 декабря в 01:00

Неделя на нефтяном рынке завершилась ростом цен на сырье

Московский Комсомолецвчера в 21:24
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 19:45, Ашберн
Хоккей

Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

Коммерсантъ 15:32
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

В Челябинской области три пенсионерки идут под суд за производство нелегального алкоголя.
REGNUM вчера в 08:42
Происшествия

Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
REGNUM 18:39
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 09:54
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Политика

Объявлена дата обмена пленными между Киевом и Донбассом

Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса намечена на 29 декабря.
ТВ Центр 03:01
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Канаде

Владельцы ресторана морепродуктов в Канаде не одобрили бронь столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Mirror.
Известия 15:43
Футбол

Ряд футболистов «Ман Сити» может покинуть команду

Ранее сообщалось, что "горожане" хотят укрепить линию обороны защитником "Атлетика" Унаи Нуньесом.
Soccer.ru 13:54
Общество

Москвичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

РБК 08:32
Политика

Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
REGNUM 08:59
Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

РБК 01:36
Культура

На российское ТВ попал еще один украинский сериал

На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 26 декабря в 09:48
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа

Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
РИА Новости 19:22
Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Известия 14:37
Культура

Trump и порноактриса Мия Малкова записали совместное видео

Игрок в Hearthstone Джеффри Trump Цзинц и порноактриса Мия Малкова исполнили кавер на песню из мультфильма «Аладдин».
CyberSport.ru 03:27
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Политика

Российского посла из-за слов Путина вызвали в МИД Польши

Ранее президент РФ очень резко высказался в отношении Юзефа Липского, польского посла в фашистской Германии, который в предвоенные годы одобрил идею фюрера выслать евреев из Польши в Африку.
Что происходит 01:53
Хоккей

Замула: «Канадцы нас боялись. Пусть теперь плохо спят ночью»

Защитник молодежной сборной России Егор Замула прокомментировал победу над Канадой (6:0) на чемпионате мира.
Sport24.ru 16:01
Общество

Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
РИА Новости 12:49
Фигурное катание

Фигуристки Щербакова и Косторная побили рекорды на чемпионате России

Второе место чемпионата заняла 16-летняя Алена Косторная. Спортсменка получила 169,97 балла в произвольной программе и 259,83 балла за обе.
Известия 10:42
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 16:19
Происшествия

Число жертв теракта в Сомали превысило 90

Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.
BFM.ru 02:45
Наука

Американский ученый рассказал о пользе эпизодических голодовок

Многим людям не нравятся голодовки, однако к ним можно привыкнуть.
ТАСС Наука 26 декабря в 06:46
Наука

Вулканизм оказался связан с вращением Земли

Популярная механика 11:50
Наука

Лишний вес может помочь в борьбе с некоторыми видами рака

Naked Science 11:00
Космос

Черные дыры меняют представление об эволюции скоплений галактик

Портал Поиск вчера в 02:05
Политика

Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.
RT на русском 17:33
Космос

NASA представило космический аппарат «Mars 2020»

REGNUM 09:48
Политика

Экс-глава МИД Латвии заявил, что страна «поддакивает» США и ЕС

Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что у страны нет своей внешней политики, Латвия "поддакивает" США и ЕС, которые занимаются демонизацией России.
РИА Новости 14:55
Экономика

Глава Хакасии планирует вывести экономику республики из тени

На повестке значился вопрос об увеличении в 2020 году доходов бюджета республики на 1 млрд 236 млн рублей.
Шанс (г. Абакан) 01:15
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