Энергетика
REGNUMНефть приближается к $68 за баррель
Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря. К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли в цене на 62 цента (0,92%), до $67,82 за баррель.
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Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве
В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
В «Шереметьево» самолёт выкатился за пределы посадочной полосы
В московском аэропорту «Шереметьево» самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает 27 декабря Telegram-канал «112».
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета в Казахстане
В Казахстане в Алматы 27 декабря разбился пассажирский самолет. В телеграм-каналах появилось видео с места крушения воздушного судна.
Политика
Украина впервые взыскала штраф из-за полета над Крымом
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Шоу-бизнес
Кудрявцеву навестил в больнице Лазарев
После операции телеведущая ведет сторис из больницы и показывает, как ее в палате навещают друзья.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисе
Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли драку российских и американских военных в Сирии
«Сообщение базирующейся в Великобритании "Сирийской обсерватории по правам человека" (SOHR) о якобы имевших место "столкновениях, перешедших в рукопашную" между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, — примитивный фейк», — заявили в ведомстве.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Фигурное катание
Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе на ЧР
Алена Косторная превысила свой же мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Происшествия
Российская пенсионерка села в тюрьму из-за внучки-террористки
Пенсионерка из Калмыкии села в тюрьму из-за переводов внучке-террористке. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
Общество
Москва потратит на празднование Нового года почти два миллиарда рублей
Москва потратит на празднование Нового года почти два миллиарда рублей (1,75 миллиарда), что на 12 процентов больше трат 2018 года.
Кино
В японском трейлере «Соника в кино» показали малыша Соника
Кинокомпания Paramount Pictures на своём японском YouTube-канале опубликовала новый трейлер фильма «Соник в кино», в котором авторы показали малыша Соника.
Здоровье
Глава самарской «Службы Крови» объяснил запрет геям быть донорами
На сайте Самарской областной клинической станции переливания крови в подразделе "Противопоказания" раздела "Для донора" указано, что абсолютное ограничение от сдачи крови накладывается на "лиц, относящихся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)".
Политика
Турция призывает Европу поддержать «Турецкий поток»
Трубопровод предназначен для турецкого рынка и для Южной Европы Напомним, газопровод "Турецкий поток" прокладывается по дну Черного моря из России в Турцию и далее в европейские страны.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Общество
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка лабрадора
Президент России Владимир Путин подарил щенка лабрадора 12-летней школьнице из Обнинска Екатерине Папановой.
Кино
«Кошек» убрали из претендентов на «Оскар»
Премьера «Кошек» в России состоится 2 января.
Общество
Facebook в открытую передает спецслужбам США личные данные пользователей
Регуляторы по всему миру говорят о том, что стремление Facebook собрать личные данные пользователей оправдываются интегрированием Messenger, WhatsApp и Instagram.
Общество
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Политика
Путин назвал посла Польши в Третьем рейхе антисемитской свиньей
Президент России Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, пообещавшего поставить памятник фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Политика
Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал указ об освобождении от должности главы Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Романа Трубы.
Политика
В России появится Ассоциация производителей улиток
В России создадут Ассоциацию производителей улиток. По крайней мере, об этом сообщает корпоративное издание Россельхознадзора, передает ОТР.
Общество
Синоптик предупредил о «барической пиле» в Москве на Новый год
"Барическая пила" — это форма графика, когда давление меняется достаточно резко от высоких значений к низким, потом снова к высоким и снова к низким", — пояснил он.
Наука
Магний поможет женщинам после менопаузы избежать болезней сердца
Магний поможет женщинам после менопаузы избежать коронарных болезней сердца, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Journal of Women’s Health.