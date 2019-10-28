Энергетика

Lenta.ruLenta.ruНефть принесет России дополнительные триллионы рублей

Реализация и завершение налогового маневра в нефтяной отрасли способны принести федеральному бюджеты дополнительно до двух триллионов рублей, рассказал глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексей Сазанов, которого цитирует ТАСС.
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