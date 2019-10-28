Энергетика
Lenta.ruНефть принесет России дополнительные триллионы рублей
Реализация и завершение налогового маневра в нефтяной отрасли способны принести федеральному бюджеты дополнительно до двух триллионов рублей, рассказал глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексей Сазанов, которого цитирует ТАСС.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:12, Вашингтон
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство
В соответствии со статьей 91 конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
Известия 02:09
Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору тыквы
Экономика сегодня 01:00
Транспорт
Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург
Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
REGNUM 01:20
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Российская газета вчера в 04:58
Общество
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
Российская газета вчера в 22:23
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
RT на русском 02:02
Общество
Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Ведомости вчера в 16:27
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Известия вчера в 22:12
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости 00:59
Теннис
Карен Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
Даниил Медведев в обновлённом рейтинге сохранил четвёртое место. Андрей Рублёв находится на 22 строчке.
Говорит Москва 01:32
Футбол
Фанаты «Арсенала» освистали Джаку
В матче против «Кристал Пэлас» «Арсенал» вёл со счётом 2:0, но упустил победу и добился лишь ничьей.
Евро-футбол.ру вчера в 14:42
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Политика
Разговор Зеленского с националистами возмутил украинскую журналистку
URA.Ru вчера в 06:36
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Ведомости вчера в 16:52
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у компании «Стерх». Об этом сообщается на сайте регулятора.
РБК вчера в 21:04
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Тренер Пакьяо считает, что Альварес уничтожит Ковалева
ProstoProSport вчера в 06:45
Здоровье
Грецкие орехи могут наносить вред здоровью человека
Медик напомнил, что этот продукт — высококалорийный и очень жирный, поэтому влияет на увеличение веса.
Телеканал 360° 25 октября в 08:41
Происшествия
Свердловский город Североуральск остался без газа
REGNUM вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Дни24 26 октября в 04:00
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 25 октября в 01:21
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный российский врач и теледоктор Александр Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин, который может быть очень опасен для организма.
Ugpressa.ru вчера в 23:39
Армия и оружие
Порошенко готовит новый госпереворот
Бойцы из нацбатальона "Азов" под руководством сил специальных операций готовят серию террористических актов на территории Донбасса с целью вызвать недовольство масс.
Утро.ru 25 октября в 11:09
Политика
Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в интервью NBC, что не считает Россию союзником США.
РИА Новости вчера в 17:44
Происшествия
В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем
Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
REGNUM вчера в 22:40
Происшествия
Схрон артиллерийских снарядов обнаружен на Сахалине
Российская газета вчера в 21:37
Общество
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Ведомости 00:33