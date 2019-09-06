Энергетика
REGNUMНефть пробует закрепиться выше отметки $61
«Дополнительным позитивом служит договоренность США и Китая о проведение переговоров на высоком уровне в начале следующего месяца, благодаря чему у инвесторов появились надежды на возможное окончание торговой войны», — пояснил эксперт.
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Нефть дорожает на снижении запасов сырья в США и ослаблении торговых опасений
ПРАЙМ06 сентября в 01:00
Ждем, что нефть вернется обратно в 58-60 долл./барр. на следующей неделе - Промсвязьбанк
Финмаркет06 сентября в 04:04
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Политика
В Ставрополе на выборах губернатора победил действующий глава региона
После обработки 100% протоколов в Ставропольском крае на выборах губернатора победил действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия".
РЕН ТВ 01:19
Футбол
Сборная Италии переиграла команду Финляндии в матче отбора Евро-2020
Сборная Италии вырвала победу над командой Финляндии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:39
Политика
Хабиров лидирует с 82% на выборах главы Башкирии
Врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы республики с 81,87% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 83,78% протоколов.
РИА Новости вчера в 20:20
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Космос
Известный уфолог обнаружил дрон НЛО на кузбасском разрезе
Известный уфолог Скотт Уоринг заинтетресовался необычным каменным диском, найденным на кузбасском разрезе недалеко от Белова в 2015 году и предположил, что странный объект может быть инопланетным дроном-разведчиком.
Сибдепо 06 сентября в 01:37
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в госсобрание республики Алтай
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай после подсчета 84,75% протоколов, набирая с 34,25% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости вчера в 19:01
Политика
Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области уверенно лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
News.ru вчера в 23:36
Экономика
Кредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ
Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:41
Политика
Беглов лидирует в Петербурге после обработки 1,48% протоколов
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 74,46% голосов после обработки 1,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости вчера в 15:33
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Политика
Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс 00:16
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Здоровье
Роскачество обнаружило токсины в сухих завтраках
Роскачество завершило исследование сухих завтраков, выбрав из 18 торговых марок два лучших продукта, но также впервые за историю своих исследований обнаружив в товарах пяти торговых марок токсин под названием охратоксин А, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:35
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета вчера в 13:58
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости вчера в 09:04
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета вчера в 18:32
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7%
Ключевая ставка Банка России в пятницу, 9 сентября, установлена на уровне 7%, сообщает ЦБ РФ.
АБН 06 сентября в 06:26
Здоровье
Москвичам рассказали, как ухаживать за тяжелобольными людьми
С москвичами обсуждают вопросы здорового питания, дают советы по воспитанию детей и так далее.
Вести Подмосковья 01:05
Футбол
Кикнадзе рассказал о несостоявшемся трансфере звёздного нападающего в «Локомотив»
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб мог подписать контракт со звёздным форвардом.
RT на русском вчера в 17:29
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 23:18
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
URA.Ru вчера в 03:29