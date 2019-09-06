Энергетика

REGNUMREGNUMНефть пробует закрепиться выше отметки $61

«Дополнительным позитивом служит договоренность США и Китая о проведение переговоров на высоком уровне в начале следующего месяца, благодаря чему у инвесторов появились надежды на возможное окончание торговой войны», — пояснил эксперт.
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Цены на нефть растут в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 23:11

Цены на нефть растут

RT на русском01:10

Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей

Российская газета05 сентября в 21:06

Нефть пробует закрепиться выше отметки $61

REGNUM06 сентября в 08:57

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов пятницы

Банки.ру07 сентября в 03:15

Нефть дорожает на снижении запасов сырья в США и ослаблении торговых опасений

ПРАЙМ06 сентября в 01:00

Ждем, что нефть вернется обратно в 58-60 долл./барр. на следующей неделе - Промсвязьбанк

Финмаркет06 сентября в 04:04
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:40, Вашингтон
Политика

В Ставрополе на выборах губернатора победил действующий глава региона

После обработки 100% протоколов в Ставропольском крае на выборах губернатора победил действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия".
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Футбол

Сборная Италии переиграла команду Финляндии в матче отбора Евро-2020

Сборная Италии вырвала победу над командой Финляндии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:39
Политика

Хабиров лидирует с 82% на выборах главы Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы республики с 81,87% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 83,78% протоколов.
РИА Новости вчера в 20:20
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Космос

Известный уфолог обнаружил дрон НЛО на кузбасском разрезе

Известный уфолог Скотт Уоринг заинтетресовался необычным каменным диском, найденным на кузбасском разрезе недалеко от Белова в 2015 году и предположил, что странный объект может быть инопланетным дроном-разведчиком.
Сибдепо 06 сентября в 01:37
Политика

«Единая Россия» лидирует на выборах в госсобрание республики Алтай

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай после подсчета 84,75% протоколов, набирая с 34,25% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости вчера в 19:01
Политика

Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области

На выборах главы Челябинской области уверенно лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
News.ru вчера в 23:36
Экономика

Кредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ

Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:41
Политика

Беглов лидирует в Петербурге после обработки 1,48% протоколов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 74,46% голосов после обработки 1,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости вчера в 15:33
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество

Жители Великобритании обнаружили странное существо

Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

В Екатеринбурге за ночь сгорели две машины и пострадали три

REGNUM 00:51
Политика

Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме

По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс 00:16
Политика

Путин уволил помощника Бастрыкина

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек

Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Здоровье

Роскачество обнаружило токсины в сухих завтраках

Роскачество завершило исследование сухих завтраков, выбрав из 18 торговых марок два лучших продукта, но также впервые за историю своих исследований обнаружив в товарах пяти торговых марок токсин под названием охратоксин А, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:35
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Политика

Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам

Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета вчера в 13:58
Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика

ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае

На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Происшествия

Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика

Гахария стал новым премьером Грузии

Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости вчера в 09:04
Происшествия

Грузовое судно перевернулось у берегов США

Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета вчера в 18:32
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 7%

Ключевая ставка Банка России в пятницу, 9 сентября, установлена на уровне 7%, сообщает ЦБ РФ.
АБН 06 сентября в 06:26
Здоровье

Москвичам рассказали, как ухаживать за тяжелобольными людьми

С москвичами обсуждают вопросы здорового питания, дают советы по воспитанию детей и так далее.
Вести Подмосковья 01:05
Футбол

Кикнадзе рассказал о несостоявшемся трансфере звёздного нападающего в «Локомотив»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб мог подписать контракт со звёздным форвардом.
RT на русском вчера в 17:29
Политика

Артамонов победил на выборах главы Липецкой области

Известия вчера в 23:18
Наука

Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Происшествия

В промзоне в Петербурге тушат пожар площадью 600 кв. м

ТАСС 00:16
Политика

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

URA.Ru вчера в 03:29
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