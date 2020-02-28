Ключевые американские индексы продолжили рекордное падение на фоне опасений, которые касаются распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом свидетельствую данные торгов. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 4,42%, до 25,766.64, потеряв более тысячи пунктов.

Политика Пристайко: Украина продолжит участвовать в операции НАТО в Афганистане «Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане через участие в операции НАТО "Решительная поддержка", пока будет необходимость в помощи афганскому народу»,— написал господин Пристайко в Twitter.

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Армия и оружие В Средиземное море вошел американский авианосец Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.

Экономика Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом Выдав самому себе кредит в размере 1,395 млрд руб. по ставке 8,5% годовых, господин Ананьев тут же положил эти деньги на депозит своей супруги — уже под 12,9%.

Экономика Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20% Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 г.

Космос «Лифт» на Луну предложили сделать многоразовым Российский лунный взлетно-посадочный комплекс может включать многоразовый модуль для транспортировки экипажей и грузов между окололунной станцией и поверхностью спутника, заявил гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов.

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Происшествия В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.

Происшествия СК РФ завел уголовное дело в отношении полиции и прокуратуры Украины Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении сотрудников полиции и прокуратуры Украины, заявила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в понедельник, 2 марта.

Происшествия В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов» Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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