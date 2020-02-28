Экономика
РБКБиржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса
Ключевые американские индексы продолжили рекордное падение на фоне опасений, которые касаются распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом свидетельствую данные торгов. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 4,42%, до 25,766.64, потеряв более тысячи пунктов.
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Американские фондовые биржи закрылись падением индексов шестой день подряд
Ведомости27 февраля в 17:39
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:37, Ашберн
Армия и оружие
В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии
Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
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В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре
В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".
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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
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С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Пристайко: Украина продолжит участвовать в операции НАТО в Афганистане
«Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане через участие в операции НАТО "Решительная поддержка", пока будет необходимость в помощи афганскому народу»,— написал господин Пристайко в Twitter.
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В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ
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Экономика
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens, продав ей 35%
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
Армия и оружие
Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо
Авто
УАЗ «Хантер» получил электромотор
Стандартный бензиновый двигатель ЗМЗ заменен на электромотор и питающий блок Li-Ion АКБ емкостью от 56 до 90 кВтч.
Культура
Названы имена членов жюри нового шоу «Маска» на НТВ
Армия и оружие
В Средиземное море вошел американский авианосец
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
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Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Экономика
Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом
Выдав самому себе кредит в размере 1,395 млрд руб. по ставке 8,5% годовых, господин Ананьев тут же положил эти деньги на депозит своей супруги — уже под 12,9%.
Экономика
Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%
Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 г.
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» в чемпионате Испании и возглавил таблицу
Армия и оружие
Министр обороны Азербайджана возглавит командно-штабные учения
Как передаёт «Интерфакс-Азербайджан», руководить учениями будет министр обороны страны, генерал-полковник Закир Гасанов.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
Стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Космос
«Лифт» на Луну предложили сделать многоразовым
Российский лунный взлетно-посадочный комплекс может включать многоразовый модуль для транспортировки экипажей и грузов между окололунной станцией и поверхностью спутника, заявил гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов.
Общество
Десантник рассказал, как погибала псковская 6-я рота в Чечне
Общество
Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке
Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Общество
Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
Авто
АвтоВАЗ объявляет скидки на автомобили Lada в марте
Особые условия доступны в рамках программы «Trade-In», которая позволяет купить модели LADA Granta (за исключением версии Cross и учебная), Vesta, Vesta Cross, Vesta SW, SW Cross Vesta CNG со скидкой в размере 20 тысяч рублей.
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Происшествия
СК РФ завел уголовное дело в отношении полиции и прокуратуры Украины
Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении сотрудников полиции и прокуратуры Украины, заявила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в понедельник, 2 марта.
Происшествия
В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»
Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Происшествия
В Хабаровске нашли тело полицейского с огнестрельным ранением
Тело и.о. начальника уголовного розыска отдела №5 УМВД по городу Хабаровску с огнестрельным ранением найдено в его служебном кабинете, проводится проверка, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
Энергетика
Нефть Brent подорожала на 3,16%
27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель.
Происшествия
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры
Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
Происшествия