Экономика

РБКРБКБиржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса

Ключевые американские индексы продолжили рекордное падение на фоне опасений, которые касаются распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом свидетельствую данные торгов. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 4,42%, до 25,766.64, потеряв более тысячи пунктов.
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Коронавирус обвалил мировые рынки

Lenta.ru28 февраля в 01:28

Фондовые биржи США открылись снижением на 3% на рисках пандемии коронавируса

ПРАЙМ28 февраля в 09:47

Падение рынков из-за коронавируса. Главное

Коммерсантъ28 февраля в 05:17

Dow Jones обвалился почти на 3% при открытии торгов

Газета.Ru28 февраля в 10:13

Московская биржа начала торги падением на 4%

РБК28 февраля в 02:06

Американские фондовые биржи закрылись падением индексов шестой день подряд

Ведомости27 февраля в 17:39

Биржи США продолжили рекордное падение на страхах из-за коронавируса

Эхо Москвы27 февраля в 17:04
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Армия и оружие

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM вчера в 14:08
Происшествия

В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 00:57
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM вчера в 02:00
Политика

Пристайко: Украина продолжит участвовать в операции НАТО в Афганистане

«Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане через участие в операции НАТО "Решительная поддержка", пока будет необходимость в помощи афганскому народу»,— написал господин Пристайко в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Происшествия

В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ

В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 00:47
Экономика

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens, продав ей 35%

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Армия и оружие

Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо

Московский Комсомолец вчера в 11:23
Авто

УАЗ «Хантер» получил электромотор

Стандартный бензиновый двигатель ЗМЗ заменен на электромотор и питающий блок Li-Ion АКБ емкостью от 56 до 90 кВтч.
Новые автомобили 28 февраля в 04:03
Культура

Названы имена членов жюри нового шоу «Маска» на НТВ

ToDay News Ufa вчера в 14:29
Армия и оружие

В Средиземное море вошел американский авианосец

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Газета.Ru вчера в 01:13
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Экономика

Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом

Выдав самому себе кредит в размере 1,395 млрд руб. по ставке 8,5% годовых, господин Ананьев тут же положил эти деньги на депозит своей супруги — уже под 12,9%.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Экономика

Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%

Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 г.
Ведомости вчера в 23:15
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» в чемпионате Испании и возглавил таблицу

РИА Новости вчера в 16:56
Армия и оружие

Министр обороны Азербайджана возглавит командно-штабные учения

Как передаёт «Интерфакс-Азербайджан», руководить учениями будет министр обороны страны, генерал-полковник Закир Гасанов.
News.ru 29 февраля в 06:42
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Космос

«Лифт» на Луну предложили сделать многоразовым

Российский лунный взлетно-посадочный комплекс может включать многоразовый модуль для транспортировки экипажей и грузов между окололунной станцией и поверхностью спутника, заявил гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов.
Взгляд.ру 01:26
Общество

Десантник рассказал, как погибала псковская 6-я рота в Чечне

Московский Комсомолец вчера в 12:32
Общество

Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Lenta.ru вчера в 19:41
Общество

Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
ToDay News Ufa 28 февраля в 05:53
Авто

АвтоВАЗ объявляет скидки на автомобили Lada в марте

Особые условия доступны в рамках программы «Trade-In», которая позволяет купить модели LADA Granta (за исключением версии Cross и учебная), Vesta, Vesta Cross, Vesta SW, SW Cross Vesta CNG со скидкой в размере 20 тысяч рублей.
32CARS.ru вчера в 05:31
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета вчера в 13:13
Происшествия

СК РФ завел уголовное дело в отношении полиции и прокуратуры Украины

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении сотрудников полиции и прокуратуры Украины, заявила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в понедельник, 2 марта.
Вечерняя Москва 01:23
Происшествия

В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»

Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 22:55
Происшествия

В Хабаровске нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело и.о. начальника уголовного розыска отдела №5 УМВД по городу Хабаровску с огнестрельным ранением найдено в его служебном кабинете, проводится проверка, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
РИА Новости вчера в 23:43
Энергетика

Нефть Brent подорожала на 3,16%

27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель.
ТАСС вчера в 22:08
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском 00:30
Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
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