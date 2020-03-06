Энергетика
Экономика сегодняНефть продолжает дешеветь на фоне неопределенности
Цены на нефть в пятницу утром снижаются на фоне неопределенности по перспективам сделки ОПЕК+ и рисков коронавируса, как свидетельствуют данные торгов.
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Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки
Интерфаксвчера в 10:25
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Мировые информационные агентства и крупнейшие издания уделяют большое внимание соглашению о прекращении огня, достигнутому в итоге переговоров президентов Путина и Эрдогана в Москве.
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Политика
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Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 3070
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Сроки выхода смартфона iPhone c поддержкой сетей пятого поколения (5G) могут быть сдвинуты как минимум на месяц из-за последствий эпидемии коронавируса.
Хоккей
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Walt Disney снимет приквел сказки «Красавица и чудовище»
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