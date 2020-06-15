Энергетика
ПРАЙМНефть продолжает дешеветь на опасениях за спрос на сырье
Мировые цены на нефть продолжают опускаться в понедельник вечером на фоне роста опасений вокруг спроса на сырье из-за возможности возникновения второй волны коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
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Музыка
Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году
Слово и Дело 15 июня в 10:54
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть.
РБК 01:27
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Здоровье
Число внебольничных пневмоний сократилось в Псковской области
В Псковской области за последнее время сократилось количество внебольничных пневмоний более чем на 20%.
Псковская правда вчера в 13:57
Футбол
100 дней одиночества: как жила Англия без футбола
АПЛ возобновится двумя перенесёнными матчами 28 тура: «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал».
News.ru 15 июня в 11:23
Технологии
Робот-собака от Boston Dynamics поступил в свободную продажу
НТВ вчера в 14:45
Происшествия
Учебный самолет сел на автодорогу в Татарстане из-за отказа двигателя
Легкомоторный самолет Cessna из-за отказа двигателя приземлился на автодорогу в районе Бугульмы в Татарстане.
Газета.Ru 01:34
Путешествия
В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории
Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Общество
Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников
Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС 14 июня в 08:00
Происшествия
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
РИА Новости вчера в 09:47
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
Экономика
Назван срок восстановления мировой экономики
Мировая экономика уже начала восстанавливаться, а ВВП вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу 2020 года.
Lenta.ru вчера в 00:06
Общество
В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой
Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом сообщает Associated Perss.
Lenta.ru вчера в 22:46
Энергетика
Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета 15 июня в 10:45
Общество
Оперштаб Кузбасса сообщил о 20 новых случаях заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 17 июня, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:44
Общество
Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в конце недели
По словам Вильфанда, похолодание будет связано с перемещением холодного фронта.
ТАСС вчера в 23:08
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
Общество
Мэр Иркутска Руслан Болотов ушел на самоизоляцию
Коронавирус обнаружили у одного из водителей городской администрации. Мэр Иркутска Руслан Болотов перешел на дистанционную работу.
ИркСиб 01:42
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Общество
СМИ узнали о появлении мошеннических сайтов в преддверии голосования
За последние дни в Сети появилось несколько доменов, которые своими электронными адресами напоминают сайт голосования по поправкам в Конституцию (2020og.ru).
РБК 00:21
Культура
Ко Дню памяти и скорби Музей Победы подготовил видеоролики
Музей Победы на Поклонной горе в Москве ко Дню памяти и скорби подготовил новые видеоролики ко Дню памяти и скорби, сообщается на портале мэра столицы.
REGNUM 01:48