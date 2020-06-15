Мировые цены на нефть продолжают опускаться в понедельник вечером на фоне роста опасений вокруг спроса на сырье из-за возможности возникновения второй волны коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Нефть продолжает дешеветь на опасениях за спрос на сырье

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