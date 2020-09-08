Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
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В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%, Brent падает в цене на 3%
Агентство нефтегазовой информации07:22