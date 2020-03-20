Энергетика
REGNUMНефть продолжает восстановительное ралли
Москва, 20 марта 2020, 13:02 — REGNUM Цены на нефть 20 март продолжают восстановительное ралли после того, как президент США Дональд Трамп намекнул, что может стать третье стороной в ценовом конфликте между Саудовской Аравией и Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Комментарии
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Общество
Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса
Российские ученые разработали несколько препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Политика
Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.
Шоу-бизнес
Милош Бикович рассказал о своих взглядах на секс без любви
Собчак напомнила актеру, что он является одним из секс-символов российского кинематографа, и его имидж далек от образа святого.
Финансы
Решение ЦБ сохранить ключевую ставку не помогло рублю
Рубль отреагировал ростом на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых.
Авто
«АвтоВАЗ» испытал сборку обновленной Chevrolet Niva
Сборочных операций над кузовом обновленной Niva пока не осуществлялось – скорее всего, это был тестовый прогон для адаптации действующего производства к новой (для него) модели.
Общество
В Казани первый полет совершил второй ракетоносец Ту-22М3М
В скором начнутся испытательные полеты Ту-22М3М. Впервые первый модернизированный ракетоносец совершил в декабре 2018 года.
Политика
Путин и Токаев обсудили меры по борьбе с коронавирусом
В пятницу состоялся разговор президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России
Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Культура
Настя Ивлева поместила в рот бычий пенис
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Общество
Netflix и YouTube снизят качество трансляции в Европе
Стриминг-сервис Netflix снизит на месяц качество транслируемого в Европе видео для снижения нагрузки на сеть в период, когда больше людей остаются дома из-за пандемии коронавируса, пишет BBC.
Общество
В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть
Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет
Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Энергетика
Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель
В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Общество
Путин назначил ежемесячные выплаты за детей с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Авто
В России в апреле начнет действовать новый документ на автомобили
С апреля в России начнет действовать новый документ на автомобили, который будет информировать об энергоэффективности конкретной машины.
Экономика
Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса
Отрасли экономики РФ, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, смогут получить отсрочки по налоговым платежам.
Общество
Депутат Мосгордумы объяснила сравнение советских квартир с помойками
Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова объяснила, почему сравнила советские квартиры с помойками.
Космос
Первый российский пуск на Луну запланирован на 2021 год
Футбол
«Слава богу, я не москаль»: Сенегалец из «Карпат» прошел тест Gradient
В сезоне-2019/20 Дийе сыграл три матча, в которых сумел забить один гол.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.