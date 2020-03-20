Энергетика

REGNUMREGNUMНефть продолжает восстановительное ралли

Москва, 20 марта 2020, 13:02 — REGNUM Цены на нефть 20 март продолжают восстановительное ралли после того, как президент США Дональд Трамп намекнул, что может стать третье стороной в ценовом конфликте между Саудовской Аравией и Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
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