Москва, 20 марта 2020, 13:02 — REGNUM Цены на нефть 20 март продолжают восстановительное ралли после того, как президент США Дональд Трамп намекнул, что может стать третье стороной в ценовом конфликте между Саудовской Аравией и Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

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Политика Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.

Авто «АвтоВАЗ» испытал сборку обновленной Chevrolet Niva Сборочных операций над кузовом обновленной Niva пока не осуществлялось – скорее всего, это был тестовый прогон для адаптации действующего производства к новой (для него) модели.

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Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Общество Netflix и YouTube снизят качество трансляции в Европе Стриминг-сервис Netflix снизит на месяц качество транслируемого в Европе видео для снижения нагрузки на сеть в период, когда больше людей остаются дома из-за пандемии коронавируса, пишет BBC.

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Музыка Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.