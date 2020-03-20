Энергетика
REGNUMНефть продолжает восстановительное ралли
Москва, 20 марта 2020, 13:02 — REGNUM Цены на нефть 20 март продолжают восстановительное ралли после того, как президент США Дональд Трамп намекнул, что может стать третье стороной в ценовом конфликте между Саудовской Аравией и Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
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Инженерам NASA удалось починить марсоход ударом лопаты с Земли
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Первый пациент официально выздоровел от коронавируса на Украине, сообщил в пятницу офис президента страны Владимира Зеленского.
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Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель
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В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.