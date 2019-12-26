Энергетика
REGNUMНефть продолжила рост после перерыва на Рождество
Мировые цены на нефть продолжили рост после рождественского перерыва, 26 декабря нефть Brent достигла максимумов с сентября.
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Происшествия
Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло до 14
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью
Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
Политика
США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»
Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.
Общество
Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Кино
Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части «Дэдпула» от Marvel
Наука
Объединение двух древних молекул дало высшим растениям сосуды
Ксилема (тип проводящей ткани) у растений образуется благодаря действию гетеродимера (молекулы из двух разных частей) TMO5/LHW, который руководит развитием будущих компонентов сосудов.
Общество
Пенсионный фонд подал в суд на Расторгуева из «Любэ»
Пенсионный фонд Москвы подал в суд на лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. Поводом для разбирательства стала неуплата штрафа.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Армия и оружие
Названо главное достижение российской группировки войск в Сирии за год
«Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию», - сказал Чайко.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Шоу-бизнес
О состоянии Бориса Моисеева рассказала Алена Апина
В этом году Апиной исполнилось 55 лет, но закатывать большой праздник по этому поводу она не стала, об этом сообщает teleprogramma.pro Артистка заверила Малахова, что поддерживает с крестным отцом ее дочери Борисом Моисеевым.
Футбол
Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»
По информации источника, футболист уже проходит медобследование в Казани.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Общество
В Канаде Трампа вырезали из фильма «Один дома-2»
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Политика
Германия отказала Украине в военной помощи
Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
Хоккей
Сборная России на старте молодёжного чемпионата мира проиграла Чехии
В стартовом матче женского молодёжного первенства мира российские девушки уступили канадским сверстницам (2:3), писал ранее NEWS.ru.
Футбол
В 2008 году «Манчестер Сити» едва не купил Месси из-за ошибки
Общество
Скончалась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
Народная артистка СССР художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Источники сообщили о завершении следствия по «делу Baring Vostok»
Следственный комитет РФ (СК) завершил следственные действия по так называемому делу Baring Vostok, обвиняемым в рамках которого проходит основатель одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщили "Интерфаксу" осведомленные источники.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда
"Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
Политика
В Крыму сочли заявление США о запуске поездов по мосту завистью
23 декабря состоялся запуск первых поездов по Крымскому мосту, на открытии которого присутствовал президент России Владимир Путин.
Происшествия
В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом
В Липецкой области полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом, в которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Происшествия
Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм
В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Шоу-бизнес
Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде
Меган Маркл и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде. Жители города Ванкувер и окрестностей не раз видели королевскую чету.
Авто
В России выявили 1,5 млн авто с бракованной системой безопасности
Происшествия
Спасение младенца после авиакатастрофы в Казахстане попало на видео
В сети появилось видео со спасением младенца из рухнувшего в Казахстане лайнера. Кадры опубликованы на YouTube-канале Мас Киеубала.