Финансы

REGNUMREGNUMНефть пытается расти на фоне позитивной статистики из Китая

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Нефтяные цены 4 сентября пытаются расти на фоне выхода позитивной статистики из Китая, где сектор услуг растет рекордными за последние три месяца темпами, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
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Нефть пытается расти на фоне позитивной статистики из Китая

REGNUMвчера в 08:55
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