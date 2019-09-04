Финансы
REGNUMНефть пытается расти на фоне позитивной статистики из Китая
Нефтяные цены 4 сентября пытаются расти на фоне выхода позитивной статистики из Китая, где сектор услуг растет рекордными за последние три месяца темпами, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
Культура
Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в проект «Голос»
Газета Metro 06:44
Политика
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Общество
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
РИА Новости 15:51
Интернет
Google замечен в передаче данных о людях рекламодателям
Как сообщает Financial Times, Google продолжает играть с огнем - обнаружены доказательства того, что IT-компания использует скрытые веб-страницы, которые собирают и перенаправляют личную информацию пользователей рекламодателям.
Газета.Ru 14:12
Политика
В США призвали ввести санкции против России из-за митингов в Москве
Элиот Энгель и Майкл Маккол считают, что во время несанкционированных митингов в Москве и Петербурге имели место быть "нарушения прав человека".
Pravda.Ru 13:04
Здоровье
В России началась катастрофа с лекарствами
Российский рынок массово покидают лекарства.
Московский Комсомолец 12:56
Армия и оружие
США готовятся ответить на предвыборные «кибератаки» русских по-новому
По словам Фогарти, Соединенные Штаты готовятся к тому, что «русские и другие игроки» попытаются оказать влияние на американские выборы в 2020 году.
Красная весна 17:14
Гаджеты
Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp
Компания HMD Global, которая впервые присутствует на берлинской выставке IFA, представила сразу пять новых устройств.
Российская газета 12:20
Экономика
Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей
Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости 04:43
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Экономика
В ЦБ рассказали, кто чаще становится жертвой мошеннических лотерей
Жертвами мошенников, организовывающих лотереи, чаще всего становятся мужчины среднего возраста, причем с опытом работы в силовых структурах.
Российская газета 16:37
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон приступил к тренировкам
Sport24.ru 17:32
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия 17:33
Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
На международном автосалоне в Чэнду компания Hyundai представила обновленный кроссовер ix25, который продается в России под названием Creta, сообщают «Автоновости дня».
Тавто.Ру 06:08
Политика
Захарова: Россию не позвали на мероприятия в Польшу из-за НАТО
За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО.
РЕН ТВ вчера в 22:39
Гаджеты
IFA 2019. Sony представила наушники WI-1000XM2
ITZine.ru 08:37
Политика
О чём Путин и другие лидеры говорили на пленарном заседании ВЭФ
Во Владивостоке состоялось пленарное заседание Восточного экономического форума, на котором выступили президент России Владимир Путин и лидеры Индии, Японии, Малайзии и Монголии.
RT на русском 11:32
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM 03 сентября в 17:43
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Линлин»
RT на русском 02:51
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Экономика
Меры по сдерживанию цен на авиабилеты подготовит Минтранс
Глава Минтранса Евгений Дитрих передает, что проводятся консультации с "Аэрофлотом" и другими компаниями по вопросу ограничения роста цен.
Deita.ru 12:32
Политика
Путин предупредил Буша о терактах 11 сентября, заявил экс-аналитик ЦРУ
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Политика
Иран продолжит диалог по ядерной сделке
Иран намерен продолжать диалог по ядерной сделке с теми странами, которые остались в соглашении. такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад в письме главе европейской дипломатии Федерике Могерини.
Московский Комсомолец 15:36
Происшествия
Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального
Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».
Ведомости 15:46