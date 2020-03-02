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News.ruНефть марки Brent подорожала на 3,16%
Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в понедельник, 2 марта, подорожал до $51,29 за баррель — на 3,16%.
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