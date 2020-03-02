Энергетика
Piter.tvСтоимость барреля нефти Brent превысила 52 доллара
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае поднялись на 1,89%. Сейчас их стоимость 52,88 долларов за баррель.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
Комментарии
Общество
Украинскую певицу затравили после ее высказывания о победе Little Big
Певица Джерри Хейл (Яна Шемаева) отреагировала на претендента для «Евровидение» от России, она предрекла безоговорочную победу группе Little Big, за что стала объектом травли.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью
Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.
Футбол
Спартак — ЦСКА 2:2 (2-й тайм)
На 17-й минуте поединка Игорь Дивеев, оказавшись в одиночестве в штрафной "Спартака", забил ответный мяч, сделав счет 2:1. В добавленное к первому тайму время ЦСКА смог отыграть и второй мяч - его забил Ильзат Ахметов.
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Армия и оружие
МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт
«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
Политика
Зеленский предложил кандидатуры глав МИД и Минобороны
Президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны в Верховную раду.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
Общество
У семьи Навального заблокировали все счета
Алексей Навальный сообщил, что у него и всех членов его семьи были заблокированы банковские счета.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Общество
Путин назвал отличие экономической стабильности от застоя
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, чем экономическая стабильность отличатся от застоя.
Армия и оружие
Новое видео уничтожения сирийского «Панциря-С1» может оказаться фейком
Происшествия
ФСБ обнаружила в Твери ячейку террористов
В Твери сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили ячейку международной террористической организации, члены которой финансировали боевиков.
Биатлон
Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова
Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны 2020 года по версии Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет провел собственное исследование, в котором были определены самые популярные смартфоны с начала 2020 года.
Экономика
Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года
Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Политика
Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Общество
Емельяненко извинился за оскорбления Канделаки вместе с Кадыровым
Видео появилось в Twitter Канделаки. Емельяненко записал ролик вместе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Политика
Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.
Общество
Компанию Puma обвинили в создании кроссовок с портретом Гитлера
Кроссовки Storm Adrenaline Puma были представлены осенью 2019 года. Модель предлагается по стоимости 4990 рублей.
Технологии
«ВКонтакте» преобразует голосовые сообщения в текст
Социальная сеть "ВКонтакте" приступила к тестированию системы, которая преобразовывает голосовые сообщения в текст.
Происшествия
Ректора Воронежского опорного университета отправили под арест
Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный отправлен под стражу до 28 апреля.
Хоккей
В Екатеринбурге «Автомобилист» второй раз проиграл «Сибири»
4 марта в Екатеринбурге прошла вторая игра серии плей-офф с участием пары «Автомобилист»-«Сибирь».