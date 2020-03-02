Энергетика

Piter.tvPiter.tvСтоимость барреля нефти Brent превысила 52 доллара

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае поднялись на 1,89%. Сейчас их стоимость 52,88 долларов за баррель.
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