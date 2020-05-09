Энергетика
ИА Красная ВеснаМировые цены на нефть растут на фоне выхода стран из карантина
Цены на нефть растут на фоне постепенного снятия карантинных мер по всему миру, 8 мая свидетельствуют данные торгов на товарных биржах. По состоянию на 11:48 по Москве июльские фьючерсы на поставки нефти марки Brent торговались на уровне 29,87 за баррель, что выше стартовой цены торгов на 1,39%.
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Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
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Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала идею президента Украины Владимира Зеленского об установке колокола на полуострове.
РЕН ТВ вчера в 14:56
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Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
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Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
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В госпитале ФСБ от пневмонии скончался майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов.
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Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
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Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников
Фотограф подписал архивный снимок просто: «Красивая Ксения Собчак». Подписчики Гусова были удивлены таким нежным образом теледивы.
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МВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Коммерсантъ вчера в 23:30
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BFM.ru вчера в 02:47
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Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на востоке Казахстана. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском вчера в 22:46
Общество
Эксперт назвала сферы, в которых после карантина увеличится зарплата
Эксперт назвала сферы, в которых стоит ожидать увеличения зарплаты после окончания карантина, повсеместно введенного из-за эпидемии коронавируса.
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В Великобритании опубликовали последние сообщения нацистов
К 75-летию окончания Второй мировой войны Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) опубликовал перехваченные незадолго до окончания войны сообщения нацистов.
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Общество
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
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Общество
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что число пациентов с коронавирусом сокращается в течение девяти дней подряд.
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Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
Происшествия
В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса
В Новосибирской области за сутки выявлено 76 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 00:56
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
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Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
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В РКЦ «Прогресс» заявили о готовности создать многоразовую ракету
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По словам заместителя директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессора Владимира Чуланова, в настоящее время регистрируются новые случаи заболевания, и опасность распространения инфекции сохраняется.
Peterburg2.ru вчера в 12:01
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Уайт анонсировал титульный бой для Петра Яна
Ранее сообщалось, что летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса бразильцем Марлоном Мораесом.
Советский спорт 02:22
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В МВД объяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
Граждане, проживающие не по адресу своей прописки, не привлекаются к ответственности при соблюдении режима самоизоляции в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.
Москва 24 вчера в 09:18