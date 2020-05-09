Цены на нефть растут на фоне постепенного снятия карантинных мер по всему миру, 8 мая свидетельствуют данные торгов на товарных биржах. По состоянию на 11:48 по Москве июльские фьючерсы на поставки нефти марки Brent торговались на уровне 29,87 за баррель, что выше стартовой цены торгов на 1,39%.

Мировые цены на нефть растут на фоне выхода стран из карантина

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