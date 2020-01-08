Общество

ИзвестияИзвестияНефть резко подорожала на фоне ударов Ирана по американским базам

Нефть марки WTI подорожала на 4,4% на фоне ракетных ударов Ирана по американским военным базам в Ираке. Как пишет CNBC, рост от 1,88% до 2,48% показывают и другие марки. При этом рынки Азиатско-Тихоокеанского региона рухнули.
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Цена на нефть выросла в ночь атаки Ирана по американским объектам в Ираке

Lenta.ruвчера в 20:48

Цена нефти WTI выросла до $65 после ударов Ирана по базам США

РБКвчера в 20:45

Стоимость нефти WTI растет после сообщений об атаке на объекты США в Ираке

ТАССвчера в 19:44

Цены на нефть резко взлетели после новостей из Ирака

Московский Комсомолецвчера в 20:28

Цены на нефть марки WTI растут более чем на 4%

RT на русскомвчера в 20:13

Нефть резко подорожала на фоне ударов Ирана по американским базам

Известиявчера в 20:02

Цена нефти WTI превысила $65

Коммерсантъвчера в 20:32
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Происшествия

В Иране разбился пассажирский украинский Boeing

BFM.ru 00:27
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.
РИА Новости вчера в 02:12
Футбол

Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года

РИА Новости вчера в 15:31
Происшествия

В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:53
Происшествия

СМИ: Никто из пассажиров разбившегося в Иране Boeing 737 не выжил

В Организации "Красного полумесяца" Ирана считают маловероятным, что кто-то смог выжить после крушения украинского самолета в Тегеране.
Российская газета 00:03
Общество

Житель Пензенской области выиграл 123 млн рублей в лотерею

Мужчина из Пензенской области 7 января выиграл больше 123 млн рублей.
ГЛАС.RU вчера в 07:14
Общество

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
РИА Новости вчера в 18:48
Политика

СМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к нации после того, как Иран выпустил десятки баллистических и крылатых ракет по базам американских военных в Ираке, сообщает 8 января CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
Известия вчера в 20:54
Кино

Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»

Salt Mag вчера в 09:01
Армия и оружие

Силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние боеготовности

Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности.
Политическая Экспертиза вчера в 10:48
Общество

СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии

РИА Новости вчера в 17:14
Хоккей

«Монреаль» проиграл «Детройту», Ковальчук набрал два очка

Хозяева площадки победили со счетом 4:3. Нападающий гостей Илья Ковальчук записал на свое имя две результативные передачи и заработал показатель полезности «-1». Российский форвард набрал три очка в двух стартовых матчах за канадский клуб.
Sportbox.RU вчера в 22:14
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
Пятый канал вчера в 04:59
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Армия и оружие

Великобритания снова направит корабли в Ормузский пролив

Власти Великобритании направят в Ормузский пролив два корабля для обеспечения безопасности торговых судов в связи с возросшей напряженностью на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Страна Советов on-line 05 января в 03:46
Политика

Генерала Сулеймани похоронили в иранском Кермане

Главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани похоронили в его родном городе Кермане, передает CNN.
Коммерсантъ 00:34
Шоу-бизнес

Пугачева на фотоснимке выглядит моложе Галкина

В Инстаграме юмориста обсуждают великолепный внешний вид Пугачевой. На фотографии она выглядит моложе Галкина.
Вести Подмосковья вчера в 22:45
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 06 января в 16:21
Армия и оружие

Снайперы ВСУ прибыли к линии соприкосновения с ЛНР

Красная весна 06 января в 07:40
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного

Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
ТАСС вчера в 23:00
Армия и оружие

Началась вторая волна ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, сообщает агентство «Тасним»

В результате первых ударов были атакованы две базы США в Ираке.
Эхо Москвы вчера в 19:50
Общество

Илон Маск сплясал на открытии завода Tesla в Китае

Илон Маск зажигательным танцем открыл презентацию нового завода Tesla в Шанхае.
Красная весна вчера в 09:51
Спорт

WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Суть событий вчера в 02:32
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Армия и оружие

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
РБК вчера в 22:32
Авто

Автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году

2020 год принесет российским автовладельцам много изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалонах.
Автоновости дня 05 января в 00:43
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM вчера в 00:15
Армия и оружие

Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США

Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
RT на русском вчера в 22:18
Армия и оружие

Трамп прокомментировал атаку Ирана на базы США словами «все хорошо»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским авиабазам словами «все хорошо».
Lenta.ru вчера в 22:02
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