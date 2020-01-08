Нефть марки WTI подорожала на 4,4% на фоне ракетных ударов Ирана по американским военным базам в Ираке. Как пишет CNBC, рост от 1,88% до 2,48% показывают и другие марки. При этом рынки Азиатско-Тихоокеанского региона рухнули.

Нефть резко подорожала на фоне ударов Ирана по американским базам

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.

Происшествия В Новосибирской области загорелся торговый комплекс Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.

Политика СМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к нации после того, как Иран выпустил десятки баллистических и крылатых ракет по базам американских военных в Ираке, сообщает 8 января CNN со ссылкой на неназванных чиновников.

Хоккей «Монреаль» проиграл «Детройту», Ковальчук набрал два очка Хозяева площадки победили со счетом 4:3. Нападающий гостей Илья Ковальчук записал на свое имя две результативные передачи и заработал показатель полезности «-1». Российский форвард набрал три очка в двух стартовых матчах за канадский клуб.

Армия и оружие Великобритания снова направит корабли в Ормузский пролив Власти Великобритании направят в Ормузский пролив два корабля для обеспечения безопасности торговых судов в связи с возросшей напряженностью на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Политика Генерала Сулеймани похоронили в иранском Кермане Главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани похоронили в его родном городе Кермане, передает CNN.

Авто Автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году 2020 год принесет российским автовладельцам много изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалонах.